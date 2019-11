V Športnem centru Hit svoje tekme igrajo tudi rokometašice RK Šempeter Vrtojba, ki nastopajo v 1. B ligi. Foto: MMC RTV SLO/M. R.

Nadzorni svet Hita bo o prodaji omenjenega centra odločal danes popoldne, dogajanje pa je v zadnjih dneh dvignilo veliko prahu.

Morebitna izguba edine tako velike športne dvorane na Goriškem, v kateri je nekoč del treningov opravljala tudi Tina Maze, je na noge dvignila številna športna društva, športnike in župane. Oblikovali so tudi civilno pobudo, ki poskuša prodajo preprečiti, Hitu pa očita, da premalo vlaga v domače okolje.

Hit sicer skupaj prodaja osem nepremičnin. K oddaji ponudb za njihov nakup je interesente povabil maja. "Gre za odkup nepremičnin, ki se ne uporabljajo za osnovno dejavnost. Med njimi je nekaj nepremičnin, ki delujejo pod okriljem matične družbe ali so v najemu, nekatere pa so žal neizkoriščene," je razloge za odločitev tedaj za Radio Koper pojasnila tiskovna predstavnica Hita Laura Peršolja Jakončič.

Med omenjenimi nepremičninami je tudi športni center v Šempetru pri Gorici, ki so ga odprli leta 1997. Dnevno ga uporablja več sto ljudi. Poleg športnih v njem prirejajo tudi druge množične prireditve, med drugim koncerte in razstave.

Na novinarski konferenci so sodelovali solastnik podjetja Intra Lighting Marino Furlan, predsednik uprave Hita Tomaž Repinc, župan mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in župan občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk. Foto: MMC RTV SLO/M. R.

Kot so povedali na dopoldanski novinarski konferenci, je najboljšo ponudbo za nakup vložilo podjetje Intra Lighting, ki se ukvarja s proizvodnjo svetil, oziroma njegov solastnik Marino Furlan. Za nakup nepremičnine (športna dvorana je samo en njen del) je po lastnih besedah ponudil 5.870.000 evrov.

Furlan je zagotovil, da bo vsaj še naslednjih pet let dvorana namenjena športni dejavnosti, saj je podjetje kratkoročno ne potrebuje in je v tem času ne namerava uporabljati za proizvodnjo, kot se je sprva napovedovalo.

Občini Šempeter - Vrtojba in Nova Gorica si bosta skupaj s sosednjimi občinami prizadevali odkupiti prostore športnega centra in najti primeren način upravljanja, a za zdaj še ni jasno, kako bosta to izvedli. K sodelovanju bodo poskušali privabiti tudi zasebnike.

Večnamensko športno dvorano, kjer se lahko prirejajo tekme v moštvenih športih, in atletsko dvorano bodo tako športniki lahko še naprej uporabljali. Poslavlja pa se tretji del športnega centra z dvema pokritima teniškima igriščema.

Kot so na začetku tedna za TV Slovenija uradno sporočili iz Hita, je imelo podjetje v zadnjih desetih letih s tem objektom več kot 1.600.000 evrov izgube.

Več sledi ...