Naložba je vredna skoraj milijon evrov. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Denar za gradnjo je v celoti priskrbel novogoriški stanovanjski sklad s prodajo lastnih stanovanj in na račun racionalizacije poslovanja, je z zadovoljstvom povedal direktor Sklada Tomica Dumančić: "Gre za osem stanovanj v velikosti približno 73 m2 in z urejeno infrastrukturo, urejenimi parkirišči. Namenjena so mladim, ki so končali študij, si ustvarili družino in se vrnili v Novo Gorico ter potrebujejo stanovanje."

V mislih imajo polovično povrnitev sredstev od Eko sklada. "Stvar je tako daleč, da smo že pripravili dokumentacijo za Eko sklad in računamo na nepovratna sredstva."

Osem vrstnih hišk sicer ne bo rešilo velike stanovanjske stiske več sto čakajočih na listi Stanovanjskega sklada. Med njimi je veliko povpraševanja po varovanih stanovanjih.

Župan Klemen Miklavič je zato napovedal načrte stanovanjske politike mestne občine v prihodnosti. "V tem trenutku se osredotočamo na področje Liskurja. Vemo, da tam želimo postaviti skupnostne modele. Tam ne bodo samo neprofitna stanovanja, temveč se bo vzpostavil neki življenjski slog, neko sobivanje. Iščemo ekonomski model, ki bo naredil ta stanovanja dostopna tistim, ki še nimajo redne službe oziroma so jo komaj dobili, si vzpostavili družino, vendar še nimajo neke kreditne sposobnosti ali denarja na zalogi."

Tomici Dumančič se sicer v prihodnjih dneh izteče mandat, zato bo moral novi direktor Sklada čim prej pripraviti razpis za oddajo neprofitnih hišk v Prvačini v najem. Najemna doba naj bi trajala deset let.