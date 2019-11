Popravilo vseh poškodb bi stalo 12 milijonov, kar je za občino previsok račun. Foto: Radio Koper/Ivana Zajc

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Ajdovščina so sprejeli nov plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Temelji na popisu napak na lokalnih cestah in javnih poteh. Gre za interaktivni zemljevid v sistemu Kaliopa, to je prvi tovrstni popis v Sloveniji. Občani si ga lahko ogledajo na spletnem portalu »iObčina«. Pripravil ga je geodet Jože Velikonja, ki je zabeležil skoraj 3000 napak, na primer lukenj na cestišču in odkrušenih robov asfalta. In kje je stanje najslabše?

"Slabi odseki so Velike Žablje - Vrtovče, Bela - Sanabor, Col - Vodice, Podkraj - Vodice. Vsekakor se poznajo zimske razmere. Lokalne ceste so slabše kot pa javne poti."

Predvideni stroški popravila vseh cest v občini so visoki: nujne sanacije bi stale 12 milijonov evrov. Tega si občina ne more privoščiti, za popravila cest lahko trenutno nameni le 0,5 mio na leto, je povedal župan Tadej Beočanin: "Tukaj bodo potrebni ukrepi na strani države, ki bodo zagotovili dodatne vire občinam. Po drugi strani so odprte tudi možnosti, da kot občina razmislimo, kako morebiti vzpostaviti dodatni vir. Kajti če bi nadaljevali s tempom, ki smo ga imeli doslej, bi za sanacijo vseh teh poškodb potrebovali 24 let, brez da se vmes pojavi katera koli nova, kar je seveda nesprejemljivo."

Na to, katere ceste bo občina sanirala, ne bodo več vplivali pritiski krajevnih skupnosti, ampak novi popis dejanskega stanja, dodaja župan. Ob vsakem popravilu ga bodo posodobili.