Foto: Radio Koper/ Nataša Uršič

V pol leta zamenjali približno 4.000 obstoječih javnih luči z novimi varčnimi LED svetilkami. S sodobno tehnologijo in zanesljivejšimi svetilkami se težavam z javno razsvetljavo v novogoriški občini bliža konec, so prepričani v občinski upravi.

Postopek izbire partnerja je bil dolgotrajen. To je prvo večje partnerstvo, ko se z zasebnikom temeljito lotevajo prenovitve javne storitve, poudarja župan Klemen Miklavič: "In s prihranki, ki jih dosežemo ob tej prenovi, financiramo samo prenovo. Iz občinskega proračuna ne bo šlo nič, stroške prevzame partner in si jih povrne s prihranki v električni energiji."

Zamenjali bodo samo dele, ki so na električnih drogovih, svetilke pa ustrezajo najsodobnejšim standardom, zagotavljajo v družbi Interenergo. Ta je del avstrijske skupine Kelag. Po desetih letih bo razsvetljava vnovič prešla v last občine, ki bo tudi deležna dela prihrankov, dodaja direktor ljubljanskega podjetja Blaž Šterk: "V teh desetih letih si povrnemo celotno investicijo. Prihranek v teh desetih letih za samo občino pa bo v povprečju več kot 100.000 evrov na leto."

Interenergo je v podobnem partnerstvu, a v dvakrat do trikrat manjšem obsegu, prenovil javno razsvetljavo že v občini Pivka.