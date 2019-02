Foto: Radio Koper/google

Vodja projekta Tanja Krapež iz Razvojne agencije ROD iz Ajdovščine je povedala, da je pobuda pravzaprav prišla od pridelovalcev, točneje iz Društva rejcev drobnice Goriške in Vipavske. Slednji namreč ugotavljajo, da mlado jagnjetino pretežno prodajajo tujim kupcem, sodelovanja z domačimi gostinci pa je zelo malo.

Nad odzivom na prvo borzo so bili nekateri presenečeni, saj so pričakovali manjši obisk z obeh strani. Prav vsi pa so zamisel in izvedbo torkovega dogodka pohvalili. Pridelovalci lokalnih živil si želijo krog svojih strank še razširiti, zato je borza prava priložnost za tesnejše lokalno sodelovanje.

Prve stike je tokrat vzpostavilo 25 ponudnikov lokalno pridelane hrane in izdelkov ter 20 gostincev, ki v svoje jedilnike že vključujejo lokalna živila.

Ker pa so lokalni pridelovalci zaenkrat še majhni in imajo zato omejeno ponudbo pridelkov, želijo vzpostaviti nek zbirni center, kjer bodo zainteresirani gostinci in drugi lahko na enem mestu dobili pridelke celotne lokalne ponudbe.

"Namen borze je obogatitev kulinaričnega meseca Okusi Vipavske, ki bo letos potekal od 22. aprila do 19. maja v številnih restavracijah Vipavske doline. Poseben namen dogodka pa je seveda sklepanje naročil in konkretnih dogovorov za dostavo lokalnih živil, pridelanih v Vipavski dolini. Želimo si, da bi borza postala tradicionalna in bi jo izvedli dvakrat na leto," je povedala Krapeževa.

Borza lokalnih živil Vipavske doline je sicer le eden izmed ukrepov Občine Ajdovščina za spodbujanje lokalne pridelave živil. V zadnjih letih je uvedla različne ukrepe, da bi spodbudila pridelavo; v letošnjem razpisu so povečali subvencije za urejanje trajnih nasadov in odprli kar nekaj dodatnih možnosti za vlaganje v vrtnarstvo.