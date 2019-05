Častni meščan in častna meščanka leta 2019. Foto: BoBo

Mestna občina Ljubljana je s slavnostno sejo mestnega sveta, na kateri so se svetnikom pridružili številni gostje, zaznamovala 9. maj, svoj praznik.

Slavnostna seja je potekala na Ljubljanskem gradu, s katerega so 9. maja 1945 sirene naznanile svobodo. Župan Zoran Janković je v nagovoru svetnikom in gostom poudaril zgodovinski pomen osvoboditve Ljubljane, ki je bila po njegovih besedah rezultat pogumnega partizanskega boja ter simbolizira solidarnost in tovarištvo.

Janković je tudi opozoril na hiter razvoj Ljubljane v preteklih letih. Dejal je, da mesto doživlja "pravi investicijski bum", saj se v njem izvaja za okoli dve milijardi evrov zasebnih in državnih naložb. Po njegovih besedah je veliko zanimanje zasebnih investitorjev rezultat prepoznavnosti in ugleda, ki ju je dosegla Ljubljana.

Podelil je najvišja mestna priznanja. Naziv častna meščanka je letos dobila igralka Ivanka Mežan, častni meščan pa je postal partizanski komandant Franc Sever – Franta.

Podelil je tudi nagrade in plakete glavnega mesta za leto 2019. Nagrade so prejeli direktorica Živalskega vrta Ljubljana Zdenka Barbara Ban Fischinger, predstojnica kliničnega oddelka za reprodukcijo ljubljanske ginekološke klinike Eda Vrtačnik Bokal, nekdanji mestni svetnik Marjan Jernej Virant, Ginekološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik.

Prejemniki letošnjih plaket glavnega mesta pa so dolgoletna predsednica sveta Četrtne skupnosti Moste Stanislava Marija Ferenčak Marin, doktorica biokemijskih znanosti in znanstvenica Tamara Lah Turnšek, pevka in radijska voditeljica Anja Rupel, Zdravstveni dom Ljubljana, Policijska uprava Ljubljana, Društvo general Maister Ljubljana in Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti.

Ljubljanskim mestnim svetnikom so se na slavnostni seji pridružili številni gostje, med njimi tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan, nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk, evropska komisarka Violeta Bulc, nekateri ministri, poslanci v državnem zboru in Evropskem parlamentu, predstavniki univerze in verskih skupnosti ter člani diplomatskega zbora.

Ljubljana zaznamuje mestni praznik na mednarodni dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter na dan Evrope. Na Kongresnem trgu je organiziran koncert, za katerim stoji predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani v sodelovanju z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta za Slovenijo. Slavnostni govorniki bodo predsednik republike Borut Pahor, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in evropska komisarka Bulčeva.

Sicer Ljubljana vsako leto svoj praznik zaznamuje tudi s pohodom po Poti ob žici, ki poteka po 34 kilometrov dolgi poti okoli mesta, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in pozneje nemških okupatorjev. Pred osrednjo sobotno prireditvijo so se že danes na pohod podali malčki iz vrtcev.