Kompas Shop je po poročanju časnika Dnevnik plačal kupnino v znesku 1,62 milijona evrov, kolikor je za zemljišča ponudila ljubljanska občina. Stečajni upravitelj Veljko Jan je za Dnevnik pojasnil, da je s tem prodajna pogodba "s predkupnim upravičencem pravno veljavno sklenjena, pod pogojem, da prodajno pogodbo odobri tudi naslovno sodišče".

V Kompas Shopu so pojasnili, da je bila njihova predkupna pravica na nepremičninah Protecta GL ob Kajuhovi ulici dogovorjena v marcu leta 2017. Takrat se je družba namreč odločila za najem nepremičnin na lokaciji, in sicer zaradi potreb in vizije razvoja trgovine Velana Living.

Za mestno občino ta razplet dogodkov ni ugoden, saj bi z nakupom v stečaju najhitreje prišla do teh zemljišč, kjer dolgoročno občinski prostorski načrt dovoljuje praktično le gradnjo omenjene ceste in ureditev parka. Občina bo zdaj morala počakati, da se pravnomočno konča postopek prodaje Kompas Shopu, nato pa se bo po vsej verjetnosti o nakupu zemljišč začela pogajati z novim lastnikom, še poroča Dnevnik.

V družbi Kompas Shop so še dodali, da nepremičnine ob Kajuhovi večinoma uporabljajo za lastne potrebe, in sicer za potrebe poslovanja, proizvodnje in trgovine družbe Velana Living. Manjši del pa naj bi oddajali v najem. Ob tem so dodali, da se želijo pogovarjati tako z družbo Ikea, ki zraven gradi svoj prvi trgovski center v državi, predstavniki BTC, neposrednimi stanovalci, Mestno občino Ljubljana, skratka, s komer koli bo treba, da se problem dostopne ceste reši in omogoči sobivanje vseh na lokaciji.

Glede na to, da v Kompas Shopu trdijo, da so v te nepremičnine določena sredstva že vložili, je pričakovati, da bodo za zemljišča poskusili iztržiti več, kot je bila v stečajnem postopku pripravljena ponuditi občina, ocenjujejo na Dnevniku. Če se bo to dejansko zgodilo, bo občina morala v postopek razlastitve, ki ga je sicer sprožila že pred leti, ko se o primerni ceni za nepremičnino Protect GL ni mogla zediniti s stečajnim upraviteljem.