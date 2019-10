Zaposleni na UE-ju Ljubljana bodo stavkali, dokler ne dobijo zagotovil o ustreznejši organizaciji dela. Foto: BoBo

Stavkovni odbor sindikata delavcev Upravne enote Ljubljana je po skoraj enem letu napovedal novo stavko, če z vodstvom in drugimi pristojnimi ne bodo našli rešitve. Prva stavkovna zahteva je, da zaposleni ob okencih končajo delo do konca uradnih ur, poroča Radio Slovenija.

Predsednik sindikata Dragan Stanković je pojasnil, da zaposleni delo končajo uro, uro in pol, pa tudi do tri ure po koncu uradnih ur. S podaljševanjem delovnega časa in drugimi težavami je sindikat že seznanil načelnika upravne enote Ljubljana Bojana Babiča, ki je vodenje prevzel včeraj.

Zaposleni na ljubljanski upravni enoti so zaradi obremenjenosti stavkali že novembra lani, kar je privedlo do odstopa načelnika upravne enote Lovra Lončarja. Upravno enoto je nato začasno vodil Bojan Bunc.