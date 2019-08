Nova aplikacija za spremljanej avtobusov busko.si Foto: MMC RTV SLO

Ljubljanski potniški promet (LPP) je v začetku letošnje pomladi ukinil sistem sledenja avtobusov Telargo in prešel na novi sistem AVL. Na podlagi sistema Telargo so bile razvite tudi številne aplikacije za mobilne telefone in sorodne naprave, s katerimi so potniki lahko spremljali prihode avtobusov. Z ukinitvijo Telarga pa je večina aplikacij postala neuporabnih oz. obstoječe niso bile nadgrajene.

Potniki sicer lahko informacije o prihodih avtobusov ljubljanskega mestnega prometa dobijo na več kot sto LED-zaslonih, ki so nameščeni na avtobusnih postajališčih. Informacije o prihodih avtobusov pa je mogoče dobiti na spletni strani, namenjeni aktualnim prometnim informacijam v Ljubljani, PromInfo, prek Google Transita ali prek Facebookove aplikacije Messenger, kjer lahko vprašanje o prihodu avtobusa postavite ljubljanskemu mestnemu klepetalnemu robotu Ljubu.

Čeprav je LPP pripravljen nuditi informacije in potrebne podatke razvijalcem aplikacij, pa pretiranega zanimanja za izdelavo novih aplikacij za prihode LPP-ja ni bilo. Kot pravijo na LPP-ju, sta se nanje obrnili zgolj dve podjetji in en posameznik.

Svojo spletno aplikacijo za spremljanje ljubljanskih avtobusov busko.si namerava ob začetku novega šolskega leta predstaviti Jaka Mušič. "Aplikacija je nastala zaradi pomanjkanja takšne, ob ukinitvi Telarga in podobnih sistemov in v želji po hitrih in kakovostnih podatkih. Med drugim tudi ni bilo takšne, ki bi jo lahko uporabljal na spletu. Hkrati trenutno vpeljujem tudi vozne rede za vse linije, kar predvidevam, da bo pripravljeno v naslednjih dneh, pred novim šolskim letom. Za prihodnost pa vidim še veliko možnosti za izboljšave, kot na primer obvestila o prihodih, pa dejansko aplikacijo za mobilne naprave, saj trenutno živi kot spletna aplikacija, z možnostjo dodajanja na domač zaslon (PWA). Razmišljam tudi o obvestilih o obvozih in počitniških voznih redih. Želim si predvsem eno aplikacijo, ki bi lahko postala nekakšen vozlišče za vse informacije, ki bi jih lahko potnik potreboval, ko potuje z LPP-jem," je povedal za MMC. Kot pravi, se mu zdi nov sistem, ki je nadomestil Telargo, boljši, predvsem zato, ker ima več in bolje strukturirane podatke.

S svojo aplikacijo tudi LPP

Svojo aplikacijo naj bi uporabnikom kmalu ponudil tudi LPP. "Govorimo o web appu, ki je prilagodljiv za predvidoma vse vrste telefonov in tablic; napovedoval bo prihode avtobusov. Trenutno ga pošiljamo v testiranje še v skupino oseb z oviranostmi," pravijo na LPP-ju.

"LPP je z novim sistemom zadovoljen. Novi sistem omogoča več statistike in spremljanja večjega parametrov, ki vplivajo na počutje naših potnikov, od temperature v vozilih do same tehnike vožnje. Podatki o številu validacij in številu vstopov ter izstopov se sprotno evidentirajo in so dragocen pripomoček pri načrtovanju voznih redov. Sistem je zasnovan na način, da dopušča stalne nadgradnje v smislu uporabne funkcionalnosti za končnega uporabnika. Danes lahko potnikom ponudimo bolj točne podatke, obenem pa je sistem bolj prilagodljiv, tako lahko on-line vnesemo novosti, izklapljamo napovedovanje vozil v primeru izpada oziroma okvare, obveščamo na napovednikih, kateri avtobus pelje v garažo ipd."

LPP o novem sistemu sledenja avtobusov AVL

LPP pripravlja svojo aplikacijo. Foto: BoBo