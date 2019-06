Cene za prvo starostno obdobje, ki je najdražje, bodo v drugem dohodkovnem razredu porasle z 38,80 na 44,06 evra, v petem dohodkovnem razredu s 145,99 na 166,32 evra, v devetem dohodkovnem razredu pa s 321,17 na 365,90 evra. Starši bi po novem krili 28,9 odstotka stroškov v vrtcih. Trenutno krijejo 26,2 odstotka stroškov. Ugodnosti za starše naj se ne bi spremenile. Med njimi so upoštevanje stanovanjskega kredita, rezervacije in znižanje plačila za starše iz Ljubljane, ki imajo otroke v vrtcih v drugih občinah.

Mol je med letoma 2006 do 2019 za investicije in investicijsko vzdrževanje v objektih v vzgoji in izobraževanju namenil 246 milijonov evrov. Foto: BoBo

V Ljubljani vrtcev niso podražili od 2008

Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je pojasnila, da cen vrtcev v Ljubljani niso povečali že od leta 2008. Mol je leta 2012 izvedla le manjšo uskladitev za materialne stroške v višini 11 evrov, a je šlo to povečanje pretežno v breme Mola. Kot je opozorila Fabčičeva, so se stroški za zaposlene v vrtcih od leta 2008 povečali za 21,5 odstotka, povprečne mesečne plače prebivalcev Ljubljane pa za 26,2 odstotka.

Do razlike je v teh 11 letih prišlo tudi na področju stroškov živil v vrtcih, ki so porasli za 14,5 odstotka, je dodala. Fiksni stroški poslovanja vrtcev so se medtem od zadnje uskladitve zvišali za 12,7 odstotka. Leta 2008 je imela Ljubljana za programe predšolske vzgoje v proračunu po besedah Fabčičeve 42,6 milijona evrov, letos pa je ta znesek narasel na 51,6 milijona evrov.

Kot so pojasnili na Molu, sami financirajo tudi investicijsko vzdrževanje. Od leta 2006 so v vrtcih zamenjali vse azbestne strehe, statično in energetsko sanirali stavbe itd. Zgradili so tudi 104 nove oddelke in omogočili vstop v vrtec za dodatnih 3028 otrok, je naštela Fabčičeva.

Janković: "Ta tema ni prijetna za nikogar"

Skladno s tem bodo mestnemu svetu predlagali zvišanje enotnih cen vrtcev. Glede na predlog bi se cene programov v povprečju povečale za 19 odstotkov, pri čemer se bodo za starše okrepile za 14 odstotkov. Ljubljanski župan Zoran Janković je poudaril, da bo to prva prava podražitev vrtcev po letu 2008 in da ta tema "ni prijetna za nikogar". Glede na to, da so zdaj vrtci v Ljubljani med najcenejšimi v državi in da bi bili tudi po predlaganem zvišanju cen glede na preostale mestne občine nekje v povprečju, upa, da pri sprejemanju predloga na julijski seji mestni svetniki ne bodo posegali po populističnih prijemih. Prepričan je, da so ljubljanski vrtci najboljši, veseli pa ga tudi, da je vključenost otrok v vrtce v Molu 92,3-odstotna. S tem Ljubljana presega slovenske in evropske cilje, je dodal.