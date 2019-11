Prvo od obeh bomb so uspešno dezaktivirali v četrtek. Foto: BoBo

Potem ko so pirotehniki državne enote za zaščito pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v četrtek uspešno dezaktivirali zavezniško letalsko bombo iz druge svetovne vojne na najdišču na Pobreški cesti, jih v nedeljo čaka še večji izziv, in sicer težja, 500-kilogramska bomba in evakuacija približno tisoč ljudi z območja najdišča v bližini Plinarniške ulice.

Tudi tokrat bo čas za evakuacijo med 8. in 12. uro, sledila bo dezaktivacija bombe, za to je predviden čas do 16. ure. Pri prvi bombi je dezaktivacija trajala približno dve uri, tokrat bo bolj zapleteno, eksplozivno telo ima namreč le en vžigalnik, če ga pirotehnikom ne bo uspelo odviti, se ga bodo lotili "z zažiganjem, letalnik bo nadziral, da bomo prišli z 250 kg na 10 kg razstreliva, potem pa bodo njegov preostanek nadzorovano uničili," je pojasnil Darko Zonič, poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Center znova v dvorani Tabor

Da bi občane zavarovali pred nevarnostjo, velja evakuacija znotraj najožjega, 300-metrskega pasu, za nadaljnji tristometrski pas pa ukrep uklanjanja. Poveljnik Civilne zaščite Maribor Aleš Ciringer pravi, da bo tudi tokrat poskrbljeno za prevoz gibalno omejenih in starejših oseb v evakuacijski center v dvorani Tabor. Ciringer si predvsem želi, da bi ljudje "spoštovali navodila, tega bi si želel – strpnosti in komunikacije".

Med opoldanskim znakom sirene za splošno nevarnost in po upamo čimprejšnjemu znaku za konec nevarnosti pa bosta omejeni avtobusna in železniška prometna komunikacija, v kritičnem času bodo tudi cestne zapore, zaprti bodo med drugimi hitra cesta skozi Maribor in mostovi, razen Koroškega in Malečniškega, približno 860 odjemalcev pa bo začasno ostalo brez plina.