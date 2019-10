Prvo bombo so našli na gradbišču novega trgovskega centra. Foto: RTV Slovenija/Ana Bučar

Prvo bombo, ki tehta 250 kilogramov, so našli v soboto na gradbišču pri največjem mariborskem nakupovalnem središču Europark. Ko se bodo strokovnjaki lotili njene onesposobitve, bodo na tem območju predvidoma od 8. do 16. ure zaprte ceste, ustavljen bo železniški promet in prekinjena dobava plina. Europark bo zaradi praznikov zaprt, v bližnjem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor pa bodo morali premakniti na varno bolnike v sobah na tisti strani bolnišničnega kompleksa, ki gleda na Titovo cesto, so napovedali strokovnjaki.

Za nekaj ur bodo morali svoje domove zapustiti tudi tamkajšnji stanovalci, vendar teh ni toliko kot v primeru druge 500 kilogramov težke bombe, ki so jo našli v nedeljo med deli na železnici na gradbišču pri železniškem mostu na drugi strani Drave.

Predvidoma jo bodo onesposobili v nedeljo in takrat bo treba izprazniti območje v krogu 600 metrov od najdbe, in sicer do 300 metrov s popolno izpraznitvijo in nadaljnjih 300 metrov z omejitvijo gibanja. To zajema več tisoč ljudi, v bližini sta glavna avtobusna in železniška postaja, zato se po neuradnih navedbah napoveduje največja evakuacija v Mariboru po drugi svetovni vojni.

Direktor Gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer je znova zatrdil, da sta bombi v trenutnem stanju varni in da se prebivalcem mesta ni treba bati. Tudi v času onesposobitve bombe je v najslabšem primeru (le) možnost poškodb zaradi padanja kamenja in drugih materialov ter poškodovanja objektov zaradi udarnega vala.

Zaradi bombe bodo evakuirali ljudi tudi v UKC-ju Maribor. Foto: RTV Slovenija

Manjša nevarnost kot na Vurberku

Tudi namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič je poudaril, da je položaj pod nadzorom. "Ni neposredne ogroženosti zaradi teh dveh najdb, kajti obe letalski bombi sta varni," je dejal in dodal, da imajo njihovi strokovnjaki že izkušnje s takšnimi bombami, tudi v Mariboru, nazadnje pa so bili s podobno najdbo soočeni pred dvema letoma na Vurberku. Obe bombi, ki so ju v preteklih dneh našli v Mariboru, imata sicer mehanske vžigalnike, medtem ko je imela tista na Vurberku kemičnega, zato je "nevarnost temu primerno tudi manjša".

Obe bombi bodo po napovedih uničili na kraju najdbe in takšni postopki se po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darka Zoniča "v 99,9 odstotka iztečejo, kot je treba". Drugo bombo bodo pred deaktivacijo le premestili nekoliko nižje po železniškem nasipu, saj bi bila drugače potrebna širša evakuacija.

Priprave na evakuacijo UKC-ja

Priprave na četrtkovo akcijo v UKC-ju Maribor že potekajo. V četrtek bo veljala prepoved obiskov za celotno območje kliničnega centra, med 8. in 16. uro ne bo mogoče parkiranje vozil znotraj kompleksa, gibanje ljudi bo omejeno, omejen bo tudi dostop do bolnišnice, kljub temu pa naj bi bila zagotovljena oskrba nujnih primerov.

Intenzivno se pripravljajo tudi vse druge vpletene službe, med drugim mariborski Rdeči križ, ki lahko pomaga pri evakuaciji ljudi. "Predvideno je, da bomo uporabili najbližje telovadnice, da bodo v tistih štirih ali osmih urah osnovno oskrbljeni. Poskrbljeno bo tudi za prevoz tja," je pojasnil Ciringer.

Najzahtevnejša bo po njegovih besedah evakuacija v kliničnem centru, saj so nekateri bolniki nepokretni, pojavlja pa se tudi vprašanje, kje najti ustrezno nadomestno mesto zanje. "Tisti, ki jih lahko premestimo, bodo premeščeni na varno območje. Drugi pa bodo odmaknjeni od čelne plošče bolnišnice in iz vrhnjih nadstropij," je dejal. Za zdaj ocenjujejo, da bo treba premestiti nekaj več kot tisoč ljudi v bolnišnici.