Foto: BoBo

Zinrajh je vodenje lokalnega odbora SDS prevzel oktobra 2016, ko je odstopil Gregor Pivec. Pred lanskimi lokalnimi volitvami so ga omenjali kot možnega kandidata SDS-a za župana Maribora, podprli so ga tudi člani mariborskega odbora stranke, a je nato vrh SDS-a presenetil z odločitvijo, da podpre župansko kandidaturo Franca Kanglerja (NLS). Po poročanju časopisa Večer so Kanglerja v lokalnem odboru podprli šele po grožnjah iz centrale SDS-a, da bodo lokalni odbor, če bo še naprej neposlušen, po potrebi razpustili.

Tudi zato se je Zinrajh začel oddaljevati od stranke in dva meseca po lokalnih volitvah odstopil z mesta predsednika lokalnega odbora SDS-a. Ta je pozneje za novega vodjo izvolila poslanca DZ-ja Dejana Kaloha.

"Odločitev je zorela že dalj časa in ima korenine v mojem razumevanju Pučnikove dediščine, od katere se po mojem mnenju stranka umika. V skrbi za Maribor in njegove prebivalce ter v upanju, da lahko vendarle še kaj koristnega postorim, pa ostajam samostojni svetnik mestnega sveta Mestne občine Maribor," je na Facebooku zapisal Zinrajh.

SDS je sicer ena redkih strank, ki ni stopila v koalicijo župana Arsenoviča, v 45-članskem mestnem svetu pa ima zdaj le še dva sedeža, ki ga zasedata Vladimira Cokoja in Ivan Celcer.