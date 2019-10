Postojnski predlog za zaščito zajetja Malni je zastavljen preozko, opozarjajo na ministrstvu, Foto: Radio Koper

Na okoljskem ministrstvu, kjer so pred dnevi v javno obravnavo dali osnutek predloga zakona o vodovarstvenih območjih na primorsko-notranjskem krasu, so se odzvali na kritike Občine Postojna. Nnavedli so, da so po preučitvi osnutka zakona o zaščiti vodnega vira Malni pri Planini, ki ga je pripravila postojnska občina, ugotovili, da ima ta nekatere formalne in vsebinske pomanjkljivosti.

"Ključna pomanjkljivost je, da bi navedeni predlog zakona dal pravno podlago zgolj za zaščito zajetja pitne vode na kraškem izviru Malenščica (zajetje Malni), na katerega je priključen vodovodni sistem Postojna-Pivka. Znotraj istega vodovarstvenega območja za zajetje Malni pa se nahajajo tudi druga zajetja, ki so vključena v javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo oziroma so kot rezervni vodni viri namenjena javni oskrbi s pitno vodo," so pojasnili na ministrstvu.

Spomnili so, da je to 41 zajetij, med katere se štejejo zajeti izviri ali črpalne vrtine, ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna oziroma so javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v bodoče.

Zaradi navedenega je bilo treba po njihovih pojasnilih pripraviti predlagani zakon o vodovarstvenih območjih za omenjene občine, ki daje podlago za določitev vodovarstvenih območij za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda, v katerem je obravnavanih vseh 41 zajetij.

Varstvo virov pitne vode

Dodali so še, da predlagani zakon daje pravno podlago za vladno uredbo, s katero bodo nadalje določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja, pri čemer pa so bila preučena tudi izhodišča, ki jih je obravnaval občinski predlog zakonske zaščite.

Ministrstvo je omenjeni zakonski osnutek v enomesečno javno obravnavo dalo minuli četrtek.

Cilj zakonskega predloga je zagotoviti posebno varstvo virov pitne vode na občutljivem kraškem območju. Med te vire sodi tudi zajetje Malni, k čigar zaščiti so državo pozivali v Postojni in Pivki, postojnska občina pa je v ta namen pripravila tudi svoj zakonski predlog.

Na postojnski občini so pojasnili, da so se z objavljenim vladnim predlogom zakona seznanili. Po podrobnejši preučitvi bodo svoja stališča in predloge poslali okoljskemu ministrstvu. Po prvem pregledu pa ugotavljajo, da so iz predloga izpadle nekatere za občino ključne zadeve, s tem pa predlagani zakon po mnenju občine izgubi svoj namen in pomen.