Protest na krožišču v Gederovcih. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Protestniki, večinoma občani Tišine, so na pobudo tamkajšnje civilne iniciative za obnovo in ureditev državnih cest Petanjci-Gederovci in Murska Sobota-Krajna od države zahtevali, naj izpolni svoje obljube.

Nujno obnovo omenjenih cest, ki sta skupaj dolgi komaj deset kilometrov, bi morali po načrtih začeti prihodnje leto. A kot so izvedeli pri civilni iniciativi, jo po novem, zaradi spremenjenih načrtov, nameravajo obnoviti šele leta 2024 oziroma celo leta 2026. Obnova obeh cest je sicer ovrednotena na slabih 20 milijonov evrov.

Protest so domačini začeli ob 10. uri in se z napisi, kot so Daleč od Ljubljane, daleč od srca, Ne ovinkarite več s to cesto, Tudi naši otroci si zaslužijo varno pot v šolo, Luknje v cestah, luknje v vaših obljubah, sprehajali po prehodih za pešce v krožišču.

Po besedah vodje iniciative Franca Gibičarja je protest resno opozorilo državi, da mora ukrepati in da bodo šli do konca, saj je le vprašanje časa, kdaj bodo na teh cestah šteli mrtve. Zahtevajo tudi, da obnovo država plača v celoti, uredi tudi pločnike in kolesarke steze, saj gre za državni cesti.

"Država je prelomila obljubo"

"Na nekaterih odsekih je srečanje avtomobila s tovornjakom nemogoče, to je praktično cesta za enosmerni prevoz, ljudje pa v strahu hodijo po jarkih. Obljubili so nam obnovo cest, ki so uničene zaradi države, ki je občinske ceste spremenila v državne, zanje pa ne skrbi," je povedal Gibičar in napovedal, da bodo na odgovore ministrstva za infrastrukturo čakali do konca januarja, če jih ne bo, pa bo prihodnji protest trajal dalj časa.

Zahteve občanov podpira tudi župan občine Tišina Franc Horvat. Kot je povedal, je stanje nevzdržno, pojasnil za preložitev obnove kljub prošnjam z ministrstva niso dobili, tudi na sestanek jih niso sprejeli. "Šestletni načrt bi država najbrž morala upoštevati, ne pa da ga spreminja na dve leti. To je ena najbolj obremenjenih cest v državi, smo daleč od oči in daleč od srca. Ko so ljudje izvedeli, da je država prelomila obljubo, so se organizirali. Politiki pridejo v manjše kraje pred volitvami, ko je treba obljube izpolniti, pa se na podeželje pozabi," je poudaril Horvat.

Vse več prometa in nesreč

Samo na cesti Gederovci‒Murska Sobota je po podatkih iniciative, ki povezuje prebivalce šestih vasi ob cestah, dnevno 5.500 vozil. Po podatkih policije je cesta med Gederovci in Mursko Soboto po odprtju pomurske avtoceste ena najnevarnejših. Od leta 2000 je na njej umrlo devet ljudi, 16 je bilo težko poškodovanih.

Promet, zlasti tovorni, se je skozi vasi na zahodu Goričkega tik ob avstrijski meji v zadnjem času močno povečal. Zato so pred kratkim tranzitni promet na svoji strani in posledično čez mejni prehod Kuzma prepovedali Avstrijci. Z ukrepom se je sicer zmanjšal tovorni promet v občinah Rogašovci in Cankova, v občini Tišina pa tovornjaki še vedno vozijo.