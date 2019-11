Pot čez zahodno Goričko v Avstrijo je bila zanimiva zaradi prihrankov pri cestninah. Foto: BoBo

"Veseli smo in Avstrijcem zelo, zelo hvaležni, ker smo tri leta pisali državi, naj prepove tranzitni promet, vendar je bil vedno odgovor, da to ni v njeni pristojnosti. Vsa čast Gradiščanski, da je to storila," je povedal župan občine Rogašovci Edvard Mihalič, ki je bila zaradi prometa najbolj prizadeta.

Prepoved vožnje za tranzit težkih tovornjakov se pozna, lokalni promet je žal ostal, vendar bomo to prenesli, še pravi Mihalič.

Po podatkih direkcije za ceste je lani med Gederovci in mejnim prehodom z Avstrijo, to je po občinah Tišina, Cankova, Rogašovci in Kuzma, na dan povprečno peljalo 74 tovornjakov vlačilcev, 34 tovornjakov, težjih od 7,5 tone, in 11 tovornjakov s prikolico.

Prepoved vožnje po cesti med Gederovci in Kuzmo so od direkcije za ceste sicer več let zahtevali predstavniki omenjenih občin, vendar so jim z direkcije pojasnjevali, da lahko minister, pristojen za promet, na državnih cestah odredi prepovedi in omejitve le, če obstaja vzporedna državna cesta z boljšimi prometnotehničnimi lastnostmi. V tem primeru pa primernejše vzporedne ceste ni.

"Drži, da nimamo obvoznice, Avstrijci pa so zgradili avtoceste in promet usmerjajo nanje, enako bi morali tudi mi," ob tem dodaja Mihalič.