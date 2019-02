Velikokrat se zgodi, da nov župan obrne vse na glavo, a po mnenju koprskega župana Aleša Bržana to ni pravi pristop. V Kopru so po njegovem mnenju največja težava nekateri javni zavodi in tam napoveduje spremembe. Foto: Radio Koper

Aleš Bržan je moral počakati skoraj dva meseca, da je po prisegi konec decembra lani z mirnejšim občutkom začel opravljati župansko funkcijo. V torek bo predstavil proračun občine za letošnje leto, občinski svet pa ga bo obravnaval na seji v četrtek. Pred dnevi je z njim že seznanil predsednike krajevnih skupnosti. V Kopru bodo še nekaj časa plačevali investicije iz preteklega volilnega leta, nekatere projekte pa bodo znova preverili. Prihodnji teden bo znano tudi, kdo bodo preostali podžupani.

Koprskega župana smo povabili na intervju.

Kaj vse je v tem času stalo nekje ob strani na vaši mizi, dokler niste pred dnevi izvedeli za odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Borisa Popoviča?

Naj najprej povem, da se s samim tožbenim postopkom nisem veliko ubadal. To je stvar pravnikov. Smo se pa ukvarjali s stvarmi, ki so pravzaprav čakale že od poletja pred volitvami, ko je kar nekaj stvari zastalo.

Pri sestavljanju ekipe ste že potegnili nekaj potez: razrešili ste direktorico občinske uprave, imenovali vršilko dolžnosti na tej funkciji, imenovali eno podžupanjo. Kdaj boste ekipo popolnili?

Prav veliko kadrovskih potez ni bilo, ker se ne želim zaleteti. Velikokrat se zgodi, da nov župan obrne vse na glavo, ampak sam menim, da to ni pravi pristop. Najprej je treba ugotoviti, kateri kadri so primerni, da svoje delo opravljajo še naprej, kje so težave in kako lahko organiziramo delo. V koprski upravi bodo še spremembe, menjave, ne načrtujemo odpovedi, oziroma če te bodo, bomo imeli tehtne razloge. Imenoval bom tudi še nekaj podžupanov, najpozneje ob predstavitvi proračuna prihodnji torek. Težava so predvsem nekateri javni zavodi in tam bodo spremembe.

Še v času, ko je občino vodil Boris Popovič, smo večkrat slišali opozicijo reči, kako težko bo tistemu, ki bo prišel za njim, saj bo občina obubožana. So bili ti pomisleki upravičeni, ali je občinska blagajna res prazna?

Obuti županske čevlje je za vsakogar odgovorna naloga. Čevlji v Kopru po takem načinu vodenja, kot ga je imel Popovič, pa so še za nekaj številk večji. A stvarem bomo kot ekipa kos in jih bomo uredili. Seveda ne čez noč. V Kopru nimamo okostnjakov iz omar, ampak mrtvaški ples. Ven padajo različne stvari, ki so zastale in ki bi morali biti že zdavnaj rešene.

Koprska občina deluje po sistemu začasnega financiranja, vse do sprejetja proračuna za letošnje leto. V čem bo ta drugačen od lanskega?

Proračun bo povolilni. Lanski je bil napihnjen predvsem na odhodkovni strani. Smo pred tem, da se veliko projektov prenaša še v letošnje leto, plačevati moramo vse, kar je bilo narejeno. Tudi če je bilo odprtje že lani. Proračun bo vreden približno 60 milijonov evrov, odhodkov bo še nekoliko več. Krajevne skupnosti bodo v nasprotju s preteklimi leti dobile več sredstev za delovanje.

Se bo občina letos zadolžila?

Zadolžitev je mogoča in je tudi predvidena v proračunu, to pa zato, ker so nekateri projekti, na primer dvigalo na Markovec, finančno zelo obremenjujoči. Vse pa bo odvisno od njihove izvedbe.

Ste o tem že obvestili načrtovalca novega dvigala, arhitekta Massimiliana Fuksasa?

Gospod Fuksas je že obveščen. Tu se postavlja vprašanje zdrave pameti. Tu ni nobene študije, ali je projekt smiseln ali ne. To je sicer težava na občini, veliko se je govorilo o vizijah, zelo malo pa o strategijah. Marsikateri projekt je nastal čez palec, med drugimi tudi ta.

Ali ste plačilo kakšnega računa zavrnili?

Nekaj računov je bilo tudi zavrnjenih.

Sredi februarja je v koprskem mestnem jedru še vedno novoletna razsvetljava. Drži, da nimate skladišča za primerno hrambo lučk in drugega okrasja?

Ne vem, ali smo plačali vse račune za to razsvetljavo, tudi strošek skladiščenja je treba še predvideti. Prostore smo zdaj našli, a razsvetljavo so postavljali tri mesece, ne moremo je pospraviti v treh tednih.

Prekinili ste lizinške pogodbe, ki jih je za najem avtomobilov sklenil vaš predhodnik, in napovedali, da se boste zakopali v pravne fronte, ki jih ima občina odprte. Koliko jih je?

Lizinške pogodbe je prekinil že nekdanji župan takoj po volitvah. Odprtih pravnih sporov je, to mi je skoraj nerodno povedati, več kot tisoč. Tudi to rešujemo, zlasti prek postopka mediacije.

Ste preklicali vsa pooblastila odvetniški družbi Matoz?

Da.