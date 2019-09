Trasa hitre ceste na odseku Jagodje–Lucija. Foto: Radio Koper/DARS

Od spomladi napredka v pogovorih z lokalno skupnostjo glede hitre ceste Jagodje–Lucija ni bilo, zadevo pa zdaj usklajuje ministrstvo za infrastrukturo, so za STA pojasnili v Družbi za avtoceste v RS (Dars). Za dinamiko same gradnje velja marca lani na vladi sprejet načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023, so še navedli.

V omenjenem načrtu, ki do leta 2023 predvideva skupno 5,89 milijarde evrov naložb v infrastrukturo, sicer še niso zagotovljena niti sredstva za dokončanje hitre ceste Jagodje–Lucija niti za hitro cesto med Šmarjami in mejnim prehodom Dragonja.

Tako v piranski občini, ki ni podala soglasja k predvideni trasi, kot tudi v drugih istrskih občinah sicer že dalj časa niso naklonjeni rešitvi gradnje hitre ceste Jagodje–Lucija brez sočasne izpeljave projekta hitre ceste Koper–Dragonja.

Župani: Cesta do Lucije ne bo dovolj

Pomisleki gredo v smer, da gradnja ceste do Lucije brez sočasne izvedbe sodobne hitre ceste med Koprom oz. Šmarjami in Dragonjo težav ne bi rešila, ampak bi samo prestavila prometni zamašek. Izvedba hitre ceste Koper–Dragonja je še bolj nejasna, saj zanjo še ni pripravljen niti državni prostorski načrt.

Problematika tranzitnega prometa proti Hrvaški je bila sicer tudi na dnevnem redu torkove koordinacije istrskih županov. Ti so vnovič poudarili stališče, da je prvi korak za rešitev tega vprašanja čimprejšnji začetek gradnje hitre ceste med Koprom oz. Bertoki in Dragonjo.