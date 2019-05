Mejni prehod Dragonja. Foto: BoBo

V prazničnih dneh se pokaže velika potreba po ureditvi drugačne cestne povezave od konca slovenske avtoceste do mejnih prehodov s Hrvaško. Najdlje je prišla zamisel o gradnji hitre ceste od Jagodja do Lucije, ki se je zaradi negativnega mnenja piranske občine zamaknila za nedoločen čas.

Hrvaška je do meje v Istri že pripeljala avtocesto, naša država svoj načrt medtem šele sestavlja. Dars je od piranske občine dobil negativno mnenje za gradnjo hitre ceste od Jagodja do Lucije. Izgradnja tega dela brez sočasne izvedbe hitre ceste od Kopra do Dragonje pa težav ne bi rešila, meni župan Dženio Zadkovič.

"Nas zanima tisti del, ki zajema prvo fazo. Projekt bi se moral začeti v Kopru, da bomo mi imeli zagotovitev, da se ne bi ta tranzit končal v Luciji, ker to bi bila katastrofa," je povedal.

Krajani so na javnih razgrnitvah načrtov povedali, da ne podpirajo niti predloga trase za hitro cesto do Dragonje. Okoljsko ministrstvo se do njihovih pripomb v dveh letih in pol še ni opredelilo.

Za domačine "peklenski" konci tedna

Za krajane se prav s prvomajskimi prazniki začenjajo težavni konci tedna, pravi predsednik KS Šmarje Goran Malenič. "V takem stanju živimo od velike noči. Tudi to poletje pričakujemo podobno stanje kot lani in predlani. Nič se ni naredilo. Obljube so bile, vendar na terenu ni še nič narejenega."

Bližnjice niso več znane le domačinom, še dodaja Malenič: "Te so tudi že obremenjene s turisti, zaradi GPS-ov, Google Mapsov itd. Sploh ne upoštevajo signalizacije, omejitev hitrosti, tonaže, po teh lokalnih cestah vozijo avtobusi, kamperji, velike prikolice z barkami …"

Že pred leti so občine državi predstavile alternativo – od Izole do Dragonje bi lahko speljali predor pod Šaredom, ki bi se končal pod Padno in se tam priključil na že projektirano hitro cesto proti Dragonji. Država tega predloga ni nikoli vzela resno.