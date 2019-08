Kopanje na priljubljenem kopališču bo tako nemoteno potekalo od ponedeljka naprej. Foto: Radio Koper/Šport Koper

Na kopališču v Žusterni so zjutraj izobesili rdečo zastavo, kopalcev tako ni bilo v morju. Razlog: izlitje odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije. Šlo je za majhne količine, pristojne službe so nadaljnje onesnaženje hitro preprečile. Analize vode sicer za zdaj še niso znane, vzorce so odvzeli na treh različnih mestih. Direktor koprskega Javnega zavoda za šport, Duško Madžarović: "Nobenih rezultatov vode še ni, sanacija pa je opravljena. To so delavci Marjetice po nekem njihovem ustaljenem redu opravili hitro."

Čeprav so sprva napovedali, da bo kopališče že jutri spet odrto, ne bo tako. Kopalci bodo lahko uporabljali zgolj olimpijski bazen. Duško Madžarović: "Vzorci so bili odvzeti na treh mestih, preučujejo se v laboratoriju. Raje bomo počakali na rezultate, tako da bo rdeča zastava visela do ponedeljka. Kopalcem bomo omogočili brezplačno kopanje v olimpijskem bazenu."

Kopanje na priljubljenem kopališču bo tako nemoteno potekalo od ponedeljka naprej, seveda če se bodo uresničila predvidevanja, da bodo analize vode ugodne. V Kopru je sicer še eno javno kopališče, mestno, ob občanih pa si osvežitve v morju želijo številni obiskovalci, ki so v poletnih mesecih gostje največjega mesta slovenske Istre.

Agencija Republike Slovenije za okolje in (ARSO) in Nacionalni institut za javnos zdravje do nadaljnjega odsvetujeta kopanje. Arso je ob tem pozval Komunalo Koper, da preveri stanje kanalizacijskega sistema v zaledju kopalne vode.