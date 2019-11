Bertoki. Foto: BoBo

Koprska občina je na dražbo uvrstila 21 nepremičnin (celoten seznam tukaj), varščine pa so bile vplačane za osem izmed njih. Šlo je za različne vrste nepremičnin, od stanovanjskih do nestanovanjskih stavb in zemljišč, večinoma na koprskem podeželju.

Največ, skoraj 179.000 evrov, je za poslovno-stanovanjsko stavbo v Bertokih ponudil Aco Kabanica. Nepremičnino sestavljata dve stanovanji velikosti 145 oz. 132 kvadratnih metrov, ki sta, kot je navedeno v sklicu dražbe, potrebni temeljite prenove.

Kabanica, sicer direktor telekomunikacijskega operaterja Elta, je po zanj uspešni dražbi pojasnil, da je še prezgodaj, da bi govoril o svojih načrtih s stavbo. V vsakem primeru bo nepremičnino najprej uredil, ob tem pa ni izključil niti možnosti nadaljnje prodaje.

To sicer ne bo zadnja dražba letos, saj bo občina naslednjo dražbo predvidoma izpeljala še pred novim letom.