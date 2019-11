Krajani Artviž si vetrnih elektrarn ne želijo. Foto: BoBo

Občina in prebivalci so si tako enotni: "Vetrnic v Brkinih nočemo." Županja občine Hrpelje - Kozina Saša Likavec Svetelšek je ob tem dejala, da "vetrne elektrarne v Brkine ne sodijo".

Enakega mnenja so tudi krajani, ki so sinoči napolnili vaški dom na Artvižah. Vetrnicam ostro nasprotujejo in si jih v svojih krajih ne želijo. Eden izmed krajanov je tako za Radio Slovenija dejal, da "umeščanje vetrnic pomeni nepovratno uničenje narave in umeščanje takih industrijskih con v absolutno neokrnjeno naravo, ki je v Sloveniji sploh ni". Drugi krajan pa je bil ostrejši: "Mi se v Brkinih ne bomo pustili. Še Nemce smo pregnali, fašiste, ne pa dveh mulcev!"

Sinočnjega zbora bi se morali udeležiti tudi predstavniki podjetja Eolka, a so udeležbo, na čelu z lastnikom Zoranom Jankovićem odpovedali. Eden izmed občanov Vasja Ivančič meni, da so "s tem prikazali svojo kredibilnost, pokazali so, da bi radi vlagali milijone, ampak hkrati s tem niso pripravljeni stopiti pred ljudi, niso pripravljeni povedati, kje bodo dobili ta denar in ne nazadnje niso se pripravljeni soočiti z mnenjem prebivalstva".

Ker naj bi predsednik Krajevne skupnosti Artviž Darko Škerjanc deloval neetično, pristransko in v lastno korist, saj naj bi z investitorjem sodeloval za hrbtom občanov, ga civilna iniciativa poziva k odstopu. Darija Grčar iz civilne iniciative pojasnjuje: "Kot predsednik krajevne skupnosti nas ni obveščal o projektu, o katerem je on vedel že verjetno pred aprilom. Mi smo to izvedeli 15. oktobra, slučajno. On je namerno zavlačeval, deloval v lastnem interesu, namesto da bi deloval v interesu krajevne skupnosti."

Škerjanc se, tako kot večina občanov, ki se z gradnjo vetrnic strinjajo, zbora ni udeležil. Strokovnjaki pa so poudarili, da vetrnice v tako pokrajino ne sodijo. Ob tem so navedli, da četudi bi država želela vsiliti svoje mnenje, tamkajšnji prebivalci niso povsem brez moči.