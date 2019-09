Koprski župan Aleš Bržan je po tem, ko ga je lokalni odbor Levice v javnem pismu kritiziral, razrešil podžupanjo iz Levice Majo Tašner Vatovec. Foto: MMC RTV SLO/Lista Aleša Bržana

Na mestni občini so v sporočilu za javnost skopo navedli, da je župan Aleš Bržan danes s položaja razrešil Majo Tašner Vatovec. Bržan je svetnico iz vrst Levice za nepoklicno županjo za področje razvoja mesta Koper in kulture imenoval marca.

Bolj neposreden je bil Bržan na svojem uradnem Facebook profilu, kjer je pojasnil, da je podžupanjo razrešil, ker "kljub odprtemu pismu Lokalnega odbora Levice Istra, v katerem izražajo nezadovoljstvo z mojim delom, do izteka včerajšnjega delovnega dne nisem prejel odstopne izjave podžupanje Maje Tašner Vatovec".

V lokalnem odboru Levice so namreč v ponedeljek v javnem pismu Bržanu navedli, da menjava oblasti v občini "za zdaj ne prinaša bistvenih sprememb in premikov od slabih praks preteklih šestnajstih let". Novemu županu so v preteklih mesecih puščali čas, vendar smo po njihovem mnenju zdaj priča ponavljanju starih praks.

V Kopru so se na oblasti zgolj zamenjali klani, so kritični v lokalnem odboru Levice. (Na fotografiji zdajšnji in prejšnji župan Boris Popovič.) Foto: BoBo

So se v Kopru zgolj zamenjali klani?

"Menjava oblasti se je v naši občini zgodila kot nekakšna menjava klanov, kjer lahko postane županov sosed direktor komunalnega podjetja po prirejenem izboru, s posebno 'županovo komisijo', ki je odvzela možnost izbire nadzornemu svetu," so kot primer navedli v javnem pismu.

V Levici Bržanu med drugim očitajo, da "pragmatizem močno prerašča v 'samodrštvo'", pri tem pa so navedli primere odziva na njihovo opozorilo glede načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, zahtevi po zunanji reviziji poslovanja občine in tudi načina snovanja bodočih proračunov.

Kot so opozorili, sta bili tako stranka kot njihova podžupanja sistemsko izključeni iz odločanja in snovanja politik, njihova opozorila pa so naletela na gluha ušesa. "V Levici smo podprli spremembe, ne pa slabo repliko Borisa Popoviča," so še navedli.

Bržan zanika očitke Levice

Bržan je še istega dne na svojem uradnem Facebook profilu obtožbe v celoti zavrnil in poudaril, da so vrata njegove pisarne vedno odprta, zato bi mu predstavniki Levice lahko svoje pomisleke kadar koli povedali v obraz. "Očitke o nedemokratičnosti svojega vodenja naše skupnosti odločno zavračam, saj se o vseh pomembnih odločitvah za našo občino vedno posvetujem tudi s koalicijskimi partnerji na rednih usklajevanjih," je pojasnil župan.

Bržan: "Levica zašla v slepo ulico hujskaštva"

Glede očitkov v povezavi z razpisom za direktorja komunalnega podjetja je Bržan poudaril, da je kandidata prvi izbral nadzorni svet, v katerem sedi tudi predstavnik Levice. Prav tako se je Bržan s koalicijskimi partnerji posvetoval tudi o imenovanju podžupanov, čeprav gre za izključno pristojnost župana.

Bržan je ob tem obžaloval, da je Levica "zašla v slepo ulico političnega mešetarjenja in hujskaštva". "Če Levica želi boljše delo občine, bo morala tudi delati bolje," je dodal.