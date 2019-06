Foto: Jaka Ivančič

Načrt bi lahko bil sprejet še do konca tega ali začetka prihodnjega leta, pojasnjuje vodja urada za prostor in nepremičnine Marko Starman: "S tem, da je OPN sprejet, še ni vse zaključeno. Spremembe lahko tudi v manjšem delu hitro odpremo. Imamo pa končno enotno namensko rabo za celo območje in enotna pravila, ki bodo omogočala tudi bolj smiselne spremembe, če bodo potrebne."



Javna obravnava je pokazala, da so ljudje najbolj občutljivi na krčenje kmetijskih zemljišč. Viktorija Carli: "Moti me, da se vedno posega na najboljša kmetijska zemljišča. To so bila prva območja kmetijskih zemljišč po starih kategorizacijah in ni bila dovoljena pozidava, čeprav so to že takrat hoteli. Oni želijo zdaj to nadomestiti nekje drugje, ampak na kateri račun, se sprašujemo."



Javnost ne pozna OPN- ja, občina ga premalo promovira, je prepričan Igor Franca: "Nadaljuje se dosedanja praksa urejanja prostora v Izoli. Ker ni jasnega koncepta, ni vizije in ni prilagojen občanom, ki živimo v občini."



Odgovorna prostorska načrtovalka OPN- ja, Maja Šinigoj, sicer meni, da je bila večina pripomb vsebinskih, da je o njih smiselno resno razmisliti in jih upoštevati: "Recimo, zahteve po določenih strokovnih podlagah, zahteve po načinu iskanja rešitev in komunikacije z javnostjo, zahteve po izrabah nekaterih prostorov."



Razpravljavci so med drugim podvomili v smiselnost garažnih hiš za obiskovalce na Belvederju in na območju petlje pri Rudi, nekateri so zadržani tudi do umestitve pokopališča onstran cestnega obroča.