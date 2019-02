Obvoznica se bo začela pri krožišču ob izvozu z avtoceste na Kozini, po severni strani obšla naselji in se na obstoječo cesto G1-7 priključila pri Petrolovem bencinskem servisu v Hrpeljah. Foto: Mateja Rolih Maglica/Radio Koper

Krožišče, ki ga bo za skoraj 480 tisoč evrov do konca maja zgradil GP Krk s partnerjem, predstavlja prvo fazo gradnje dolgo pričakovane obvoznice, ki bo Kozino in Hrpelje obšla po severni strani. V drugi fazi bodo gradili 1,8-kilometra dolgo dvopasovnico, ki bo prečkala lokalno cesto Kozina‒Rodik in železniško progo. Projektna dokumentacija z recenzijami naj bi bila končana do maja, je po včerajšnjem delovnem sestanku na občini povedal vodja sektorja za naložbe v ceste na direkciji Tomaž Willenpart: "Na podlagi te bo naročena parcelacija zemljišč, in ko bo ta pravnomočna, se bo začel postopek odkupov. Če ne bo zapletov, računamo, da bi letos zemljišča pridobili in tudi že oddali vlogo za gradbeno dovoljenje ter pripravili razpis za gradnjo."

Naslednjo zimo bi lahko začeli dela, obvoznica pa bo po trenutnih načrtih zgrajena do leta 2022. Dodaten ukrep k večji varnosti na s tovornim prometom zelo obremenjeni cesti Kozina‒Starod bo gradnja pločnika in krožišča v Markovščini, ki naj bi stekla po letošnji turistični sezoni.

Županja Saša Likavec Svetelšek: "V Markovščini ne bo samo krožišče, bo tudi križišče. Tudi v Materiji je občina že začela gradnjo pločnikov in bo tudi nadaljevala, tako kot smo obljubili. Projekti so v proračunu občine Hrpelje‒Kozina za obdobje naslednjih štirih let."

V prihodnjih dveh oziroma treh letih direkcija v sodelovanju z občinami na cestah Kozina‒Starod, Podgrad‒Ilirska Bistrica ter Jelšane‒Postojna skupno načrtuje 12 naložb, je dodal Willenpart. Kakovost življena ljudi ob njih pa se bo izboljšala šele po zgraditve avtoceste. A glede te še ni dogovora niti o trasi. O dveh variantah bo tekla beseda na jutrišnjem sestanku županov na ministrstvu za infrastrukturo.