Protestniki niso imeli dovoljenja za shod, promet je bil delno oviran. Foto: MMC RTV SLO

Protestniki niso imeli dovoljenj za protest, so pa na miren način opozorili na nujnost sprememb. Cesta ni bila zaprta, promet pa je bil le delno oviran. Na včerajšnjem sestanku so odgovorni na občini zagotovili, da bodo opravili revizijo izdanih abonmajev in daljinskih upravljalcev rampe. Pobudnik shoda, Đurđević pa naj bi zaradi stihijskih razmer v zadnjih štirih letih dobil za več tisoč evrov kazni zaradi neustreznega parkiranja.