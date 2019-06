Prebivalci so protestno hodili čez cesto in tako ustavljali promet. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Prebivalci Kosovelove ulice so ustavili ves promet proti Postojnski jami, Predjamskemu gradu, industrijski coni Veliki Otok in Podgori. V dobrih desetih letih, odkar je Občina Postojna spremenila prometno ureditev v središču mesta in na nekdanje glavno križišče umestila novi hotel Kras, velika večina prometa teče med njihovimi hišami. Zaradi hrupa in tresljajev, ki jih sprožajo tovorna in preostala vozila, je življenje postalo neznosno, zato so se prebivalci povezali v civilno pobudo in poudarili, da ta protest ni bil zadnji.

Postojnčani v znak protesta zaprli cesto

Zavijanje proti jami je za velika vozila skoraj nemogoče, težava nastane že, če se na ulici srečata dve tovorni vozili. Protestniki so prepričani, da je najcenejša rešitev obvoznica, ki je bila v prostorske akte umeščena že pred leti, vendar pa je nastala težava v zaostritvi zakonodaje. Del načrtovane ceste bi namreč segal v poplavno ravnico. Vodja civilne pobude Vladimir Slejko pa je prepričan, da bi se jo dalo umestiti tudi drugače in se tako poplavnemu območju izogniti. "Mi mislimo, da je mogoče, čeprav župan pravi, da je nemogoče. Nas zanima cesta, ki bo odpeljala glavni tovorni in avtobusni promet direktno do jame."

Tudi drugi protestniki so bili zelo nezadovoljni. "Ulica je nevarna, preobremenjena s prometom, neprimerna je za kolesarje, pešce. Pločniki so neprimerni," opozarja eden od protestnikov. "Občina nas ignorira, saj vidite, da ni nikogar. Župan je vse obljubil, a ni nič od tega." Protestno prehajanje ceste so po 27 minutah ustavili policisti, ki so sprostili promet. Pri civilni pobudi zdaj čakajo na klic z občine in iz podjetja Postojnska jama.