Zbralo se je okoli sto študentov. Foto: MMC RTV SLO

Protest so začeli na Titovem trgu in ga nadaljevali pred sedežem ŠOUP, kjer so prižigali svečke in predstavili svoje zahteve. S tem so želeli opozoriti na "smrt demokracije v delovanju primorske študentske organizacije".

Na sicer mirnem protestu so predstavili 10 zahtev v zvezi z volitvami in delovanjem ŠOUP-ja. Zahtevali so razveljavitev celotnega volilnega procesa in njegovo ponovitev, odstop predsednika ŠOUP-ja Jureta Ciglarja, odstop predsednika volilne komisije Davida Šavrona, javno objavo članov volilne komisije in članov pritožbene volilne komisije, vzpostavitev delovanja pritožbene komisije, uvedbo participativnega proračuna, sprotno objavo vseh podatkov javnega značaja ter poenostavitev kandidacijskega postopka. Glede na vse zaplete z volitvami pričakujejo, da bo Študentska organizacija Slovenije začasno zamrznila financiranje ŠOUP-ja.

Študentske volitve v Kopru razburjajo

"Želimo si boljše vodstvo, novo vodstvo, ker gre za veliko denarja in ta denar se ne porablja za študentske interese, ampak za zasebne," je za Slovensko tiskovno agencijo povedal eden izmed vodilnih pri organizaciji protestnega shoda.

Študenti, ki so sodelovali na protestnem shodu, so za agencijo povedali, da od svojih zahtev ne bodo odstopili, zato bodo vztrajali tudi v prihodnje. "Najprej moramo analizirati stanje in videti, kakšen bo odziv na naš protestni shod, kakšen bo današnji odziv ŠOUP-ja in njihovih vodilnih. Potem se bomo usedli skupaj in se dogovorili, kako naprej," je dejala ena izmed protestnic.

Cigler: Žal nam je za študente, ki so zavedeni

Cigler se je na protestni shod odzval z zapisom na spletni strani ŠOUP-ja. "Kot predsednik ŠOUP-a nikoli ne bom dovolil, da se prekrši odlok in se deluje v škodo študentov. Gre za organiziran napad na ŠOUP, ki ga po naših informacijah vodijo nekdanji študentski funkcionarji. Žal nam je za študente, ki so zavedeni in se javno izpostavljajo v imenu nekoga, ki se ne podpisuje in ni pripravljen stopiti pred medije. Sam se lahko soočim s predstavniki Študentske lupe, ko se bodo pod objave začeli podpisovati," je zapisal Ciglar. Po njegovem mnenju demokracije ni mogoče doseči z napadi na volišča in verbalnim nasiljem.

Volilna komisija študentskega zbora ŠOUP-ja je zaradi nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razpisala ponovne volitve članov študentskega zbora ŠOUP, ki bodo v petek, danes pa poteka predčasno glasovanje.

Redne volitve so v petek prekinili, saj se je zgodil incident na volišču. Med volivci, ki so se udeležili volitev, se je pojavila tudi skupina posameznikov, ki je napadla volilno komisijo, uničila volilne imenike ter volilno skrinjico polila s črnilom.

Do zapletov je prišlo, ker se Študentska lupa ni strinjala z zavrnitvijo nekaterih kandidatov, v ŠOUP-ju pa so jim odgovarjali, da kandidature niso bile vložene pravilno in so jih zato zavrnili.

V petek pa je prišlo tudi do očitkov novinarki Radia Koper, ki je spremljala volitve študentov, in verbalnega napada na Radio Koper. Društvo novinarjev Slovenije je podprlo vodstvo in celotno ekipo Radio Koper ter najostreje obsodilo napad na novinarko in njeno novinarsko delo.