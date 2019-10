Še pred prihodom policistov so skupino študentov skušali z volišča odstraniti varnostniki. Foto: Radio Koper/Lea Širok

V prostorih Študentske organizacije Univerze na Primorskem je zavrelo. Na dan volitev v ta organ je skupina nezadovoljnih študentov organizirala protest študentov pred sedežem ŠOUP-a v Kopru. Kot pravijo, jim je dovolj ponavljajočih se spornih volilnih postopkov. Pristojna komisija denimo letos ni ugodila pritožbam, da so devetim kandidatom neupravičeno zavrnili uvrstitev na volilno listo. V ponedeljek so se nekateri pritožili še na državno nadzorno komisijo. Od tam so dobili odgovor, da bodo o tem odločali na prihodnji seji, čeprav je bila odločitev pogoj za pritožbo na sodišče.

Skupina študentov je zato prišla na volišče, ena od volilk je po glasovanju v volilno skrinjico izlila črnilo, drugi študenti pa so z volišča odnesli del volilnega imenika. Protestnica nam je dogajanje po akciji opisala takole: "Stopila sem v sobo, napisala ime in priimek, vpisno številko in se podpisala. Dobila sem opečaten listek za volit. Ko so vstopile nekatere osebe, sem iz torbe vzela flašo, v kateri je bilo črnilo in tempera, ter vse zlila v škatlo."

Kako so odreagirali v volilni komisiji, ki je bila prisotna?

"Bili so šokirani, ker tega niso pričakovali, vendar smo tudi sami morali improvizirati, ker nismo vedeli, da se bo tako končal. Stojimo za temeljnimi načeli, za katerimi stoji ta država. Ne krivimo ljudi, ki so v ŠOUP-u, ampak način dela, ki se izvaja že vrsto let. Dovolj imamo tega, da ministrstvo ne stori nič, vsi pa vemo, da je ŠOUP šel čez vsa pravila in odloke. Odreagirali smo na skrajen način, ker smo hoteli opozoriti kaj zadnje čase počne ŠOUP."

Kaj zahtevate študentje?

"Zahtevamo legitimnost, demokracijo, predvsem pa pravičnost do vseh študentov in ne le posameznikov, ki si to lahko privoščijo."

Zakaj ste se odločili za tako dejanje? Je to klic obupa?

"Res je. Hoteli smo, da pride v javnost to, kar sumimo, da ŠOUP dela. Obračali smo se na vse možne inštitucije, ki nam niso bile sposobne pomagati. Pravijo, da imajo študentske organizacije avtonomijo. Vendar sistem ne deluje, dogajajo se nepravilnosti in korupcija, zato smo se študentje uprli v upanju, da se bo nekaj spremenilo."

Predsednik ŠOUP-a Jure Ciglar je dejal, da še ne vedo, ali bodo volitve razveljavljene, in vnovič zanikal vse očitke. Kot že ves čas, tudi tokrat torej vodstvo ŠOUP-a zanika vse obtožbe.