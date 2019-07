Zajetje v Rižani. Foto: Rižanski vodovod

Na Rižanskem vodovodu so se za zmanjšanje frekventnosti vzorčenja vode odločili, ker "do večjega deževja ni pričakovati sprememb pri gibanju oblaka onesnaževala v podtalju". "V vsakem primeru je pogostost vzorčenja tudi prilagojena reakcijskemu času za ukrepanje, to je od točke zajema vode do vodarne z namenom, da se prepreči morebitni onesnaženi vodi dovod do vodarne," so pojasnili.

Ob tem so poudarili, da je voda še vedno čista in varna za pitje na celotnem vodovodnem sistemu vodovoda.

Arso medtem še naprej spremlja, kaj se dogaja s koncentracijami mineralnih olj v vrtini pri Hrastovljah. V torek je zabeležil nadaljnji upad onesnaženja. Vrednosti koncentracij mineralnih olj v vrtini P19 so v prvem zajemu znašale 0,2 miligrama na liter, v drugem zajemu pa 0,7 miligrama na liter. V nedeljo je bila ugotovljena vrednost v prvem zajemu 0,5 miligrama na liter, v drugem pa 0,8 miligrama na liter.

Kot so navedli v Arsu, se vsebnosti mineralnih olj v vzorcih v tej vrtini bistveno ne spreminjajo več, na ostalih merilnih mestih pa odvzeti vzorci ne kažejo onesnaženja.

Danes se je na sešla operativna skupina za izvedbo ukrepov za varovanje vodnega zajetja Rižanskega vodovoda, ki je ugotovila, da v novi vrtini V3, ki so jo izvrtali do globine 150 metrov, kar naj bi bilo pod nivojem izvira Rižane, ni podzemne vode. Ta pa bo po navedbah hidrogeologov primerna za izvajanje meritev ali črpanje morebitno onesnažene podzemne vode v primeru večjih količin padavin.

Skupina se je seznanila tudi z izvajanjem monitoringa na zalednih objektih izvira Rižane. Rižanski vodovod bo izpostavil tiste, ki so pomembni z vidika medsebojne povezanosti in hidravličnega napovedovanja gibanja mineralnih olj. Ob tem bodo preverili, ali se vrtina P37, ki jo vodovod uporablja za meritve nivoja podzemne vode in je neposredno povezana z enim od črpališč, lahko uporablja tudi za izvajanje monitoringa, so še pojasnili v Arsu.

V četrtek je Arso sporočil, da mineralno olje, ki so ga zaznali v vrtini P19, ni kerozin, ki se je razlil ob nesreči vlaka nedaleč od Hrastovelj konec junija. Kaj oz. kdo je povzročil onesnaženje, ni znano.

V štirih istrskih občinah pa so prejšnji teden začeli veljati posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode, ki jih bodo do preklica izvajala občinska komunalna podjetja. Namen ukrepov je ohranitev zmerne porabe vode, s čimer bi se tudi v primeru onesnaženja vodnega vira Rižane izognili morebitnim redukcijam.