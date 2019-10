Za 12 mest v študentskem zboru se je ponovno potegovalo 13 kandidatov na šestih voliščih, glasovalo pa je le 148 študentov. Foto: Radio Koper/Armin Sejarić

Na petih fakultetah sta se za dve mesti potegovala po dva kandidata, trije kandidati so bili le na pedagoški fakulteti, piše v razglasu o izidu glasovanja.

Volilna komisija študentskega zbora ŠOUP-a je po incidentu na enem od volišč prejšnji petek zaradi nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razpisala ponovne volitve članov študentskega zbora ŠOUP-a. V torek je potekalo predčasno glasovanje, ki ga je pospremil protest nekaterih koprskih študentov, združenih v Študentko lupo. Med drugim so zahtevali razveljavitev celotnega procesa volitev v študentski zbor in odstop predsednika ŠOUP-a Jureta Ciglarja, ki je ocenil, da demokracije ni mogoče doseči z napadi na volišča.

Nepodpisani predstavniki Študentske lupe so navedli, da izvedbo današnjih volitev označujejo za dokončen pokop demokracije na ŠOUP-u. Dodali so, da vsi njihovi pozivi, protesti in pritožbe ne ganejo ozkega kroga vodstva ŠOUP-a in Študentske organizacije Slovenije, da bi volilni razglas razveljavili in razpisali nove volitve.

Po mnenju Študentske lupe jih verjetno skrbi, da bodo ob ponovnem razpisu morali upoštevati nasvete pravnih strokovnjakov, ki so v javnosti večkrat poudarili, da je volilna komisija napačno interpretirala 46. člen študentskega odloga o volitvah za študentski zbor.

Izpostavili so še, da je za 12 sedežev kandidiralo 13 kandidatov ter da je na volilnem listu neodvisna kandidatka ostala "le zato, da volitve izgledajo 'demokratično'". Poudarili so, da izida tokratnih volitev ne bodo sprejeli ter da imajo "pripravljene načrte, ki bodo dolgoročni", trenutno pa da so v sklepni fazi priprav.

Incident s črnilom

Volitve članov študentskega zbora ŠOUP so prejšnji petek prekinili po tistem, ko je študentka, ki je prišla glasovat, na glasovnice v volilni skrinjici zlila črnilo, kar je storila kot znak protesta proti domnevnemu spornemu ravnanju posameznikov, ki že vrsto let obvladujejo študentske institucije, so pred dnevi poročale Primorske novice. Skupina študentov pa je tudi odnesla del volilnega imenika.

Nepodpisani predstavniki Študentske lupe so v preteklosti ŠOUP-u sicer očitali "prikrito objavo" razpisa volitev, oteževanje pridobivanja dokumentacije, potrebne za vložitev kandidatur, ter iskanje "napak", s katerimi je mogoče kandidature zavrniti kot nepopolne. Na ta način naj bi se izognili neželenim kandidaturam in v študentskem zboru zagotavljali večino, "ki brez vprašanj sledi narekom oseb, ki ŠOUP v resnici vodijo", kar naj bi še vedno iz ozadja počel nekdanji direktor ŠOUP-a Sebastjan Kokl.

ŠOUP zavrača očitke

Na ŠOUP-u so očitke zavrnili kot neresnične in zavajajoče. Kot so pojasnili, so volitve v študentski zbor demokratične in vodene po postopkih, ki so predvideni v posebnem odloka o volitvah v študentski zbor ŠOUP-a.

Če bi obstajal utemeljen sum za kakršnekoli nepravilnosti v volilnih postopkih, bi bilo kršitve potrebno prijaviti ustreznim organom, torej volilni in pritožbeni komisiji, ki lahko s svojimi pristojnostmi ukrepata, so še poudarili v ŠOUP-u.