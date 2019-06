Foto: Radio Koper

Privezi na mrtvih sidrih, ki so jih lastniki bark v mandračih ob slovenski obali brez vsakih dovoljenj spustili na morsko dno, so problematični z več vidikov, pojasnjuje direktor Uprave za pomorstvo Jadran Klinec: "Ne plačujejo vodnih pravic, in kar je najbolj sporno, jih polagajo nezakonito na morsko dno. Ni pregledano, ali je ustrezno, ali se sme, ali delajo večjo škodo na dnu."

Samovoljno položeni privezi tudi niso popolnoma varni. Barka v Strunjanu, ki se je v neurju utrgala z mrtvega sidra, že dve leti razpada na težje dostopnem delu obale. Odkar je v Strunjanu ribiško pristanišče, je tovrstnih privezov sicer veliko manj. Podobno je v Portorožu, kjer je piranska občina več privezov zagotovila na plavajočih pomolih. Občine pa lahko dodatne priveze uredijo tudi na mrtvih sidrih, pojasnjuje Klinec.

Uprava za pomorstvo je vse lastnike plovil obvestila, da so v prekršku in da morajo plovila umakniti z mrtvih sider. Nekateri so to že naredili, manjše število pa se temu poskuša izogniti, saj se pritožujejo in zavlačujejo postopke. Uprava za pomorstvo bo pri zakonskih zahtevah vztrajala. Po opozorilih bodo sledile globe v razponu od 400 do 2.100 evrov.