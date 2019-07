Preusmerjanje z zastojev polnih državnih cest na piranske lokalne ceste ni več dovoljeno. Foto: BoBo/Jaka Jerasa

Cilj ukrepa, ki so ga na občini napovedali že prejšnji teden, je preprečiti zastoje na lokalnih cestah, ki otežujejo vsakdanje življenje občank in občanov. Na omejitev tranzitnega prometa tako opozarjajo table v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku.

Na cestah, ki jih upravlja občina, so po novem dovoljeni le lokalni promet, to je promet tovornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče, promet motornih vozil, ki so v lasti oz. v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov s sedežem ali podružnico in urejenim parkiriščem na tem območju, ter avtošole, ki imajo na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.

Konec preusmeritev z državnih cest

Poleg omenjene postavitve nove vertikalne prometne signalizacije je začela Občina Piran reševati problematiko prometnih zastojev na občinskih lokalnih cestah tudi s sistemskimi rešitvami. Tako obveščajo vse ponudnike brezplačnih in plačljivih navigacijskih sistemov, da je tranzitni promet na lokalnih cestah v upravljanju občine prepovedan in naj zato iz svojih navigacijskih sistemov, ki ob zastojih na glavnih državnih cestah preusmerjajo svoje uporabnike na lokalne ceste, te izločijo.

Na piranski občini verjamejo, da bodo z obema ukrepoma v času turistične sezone na občinskih lokalnih cestah zmanjšali tranzitni promet in bistveno pripomogli k pretočnosti in varnosti prometa na območju Sečovelj, Dragonje, Svetega Petra, Nove vasi, Padne in drugih zaselkov.