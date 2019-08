Foto: Televizija Slovenija

Vzrok fekalnega onesnaženja so ugotovili in ga obvladali, piše v dokumentu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga je objavila Agencija RS za okolje (Arso). Rezultati zadnjih štirih laboratorijskih preizkušanj kopalne vode pred otroškim kopališčem so bili skladni z določenimi vrednostmi.

Na NIJZ-ju so ob tem predlagali, da se še naprej izvaja kontrola kopališča, redno čistijo nanesena trava in drugi odpadki na kopališču, plaži in kanalu pod cesto ter vsak drugi dan vzorči in analizira kopalna voda na iztoku meteornega kanala in na bazenu za otroke. Na dan, ko dežuje, in dan po dežju bi bilo v primeru odprtja zapore na hudourniku dobro odsvetovati kopanje.

Kopališče Žusterna je bilo sicer v zmanjšanem obsegu odprto že pred tednom dni. Zaprli so ga 2. avgusta, ko je prišlo do fekalnega onesnaženja. Komunalno podjetje Marjetica Koper je hudourniški iztok v morje zajezilo in meteorno vodo prečrpava, da se ne izliva v morje. S tem je izključila možnost, da bi bil vir onesnaževanja v kanalizacijskem ali meteornem sistemu, kjer so bile začetne težave. Kanalizacijske vode so v podjetju že pregledali in niso odkrili napak, pregled meteornega sistema pa še vedno ni končan.