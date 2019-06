Neurje je v nedeljo zajelo večji del Srbije, najhuje je bilo v Beogradu. (fotografija je simbolična) Foto: Pixabay

Po besedah namestnika beograjskega župana Gorana Vesića je 6.000 gospodinjstev, večina v Zemunu in Novem Beogradu, ostalo brez električne energije. Poplavljenih je tudi 20 vrtcev. "Vse službe delajo skupaj. Sodelujemo z ministrstvom za notranje zadeve, sektorjem za izredne razmere, vključene pa so tudi druge službe. V tem trenutku so razmere pod nadzorom," je v nedeljo zvečer po poročanju B92 dejal Vesić.

Najhuje je bilo na levem bregu Donave, kjer je v 45 minutah ponekod padlo okoli 100 litrov vode na kvadratni meter, kar je količina, ki običajno pade v mesecu dni, je povedal Vesić in pojasnil, da imajo dovolj črpalk, ki pa ne morejo delati hkrati, ker voda ne more nikamor odteči, dokler je ne vpije zemlja. "Padavine, ki so nas prizadele danes, so že druge obilne v treh dneh. V Zemunu je padlo okoli 50 litrov na kvadratni meter, na Bežaniji okoli 60 litrov, na Makišu pa okoli 40 litrov dežja," je še pojasnil. Po njegovih besedah v predelih s kanalizacijo voda počasi odteka, največja težava pa je levi breg Donave, kjer kanalizacije ni. "Če bi imeli kanalizacijo, se take stvari ne bi dogajale," je dejal Vesić in poudaril pomen dogovora, ki je bil sklenjen z Evropsko investicijsko banko o zgradnji kanalizacije na levem bregu Donave.

Blic poroča, da so imeli reševalci ponekod težave tudi z dostopom do pomoči potrebnih, saj so bile ulice nedostopne. "Ne moremo delati, imamo pa številne klice na pomoč. Povsod po mestu so potoki, vozila se ne morejo premikati," so razmere v nedeljo popoldne pojasnili v prvi pomoči. Pripadniki sektorja za izredne razmere so v Beogradu posredovali 37-krat.

Kot še navaja B92, je po podatkih republiškega hidrometeorološkega zavoda v Borči padlo okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, medtem ko je povprečna količina padavin v 100-letnem obdobju junija 85 litrov, je za Tanjug dejala dežurna meteorologinja RHMZ-a Nevena Živanović in dodala, da so bile padavine zelo neenakomerne, saj je ponekod padlo manj kot 10 litrov dežja na kvadratni meter.

V Čačku v osrednji Srbiji so zaradi posledic dežja in toče razglasili izredne razmere. Tudi iz drugih srbskih mest poročajo o poplavljenih objektih. Neurje z dežjem in točo je prizadelo tudi mesta Kragujevac, Despotovac, Ćuprija in Jagodina in še nekatera. Ponekod je padala toča v velikosti teniških žogic, poplavljene so številne hiše in lokalne ceste. Voda je na ceste nanesla tudi zemljo in kamenje s kmetijskih površin. Radiotelevizija Srbije (RTS) je poročala tudi o škodi v kmetijstvu, posebej v sadovnjakih in toplih gredah.

V Srbiji bo tudi danes nestabilno vreme z občasnim dežjem in plohami, je sporočil državni hidrometeorološki zavod. Kot so dodali, so možna kratkotrajna neurja z močnim dežjem, točo in orkanskim vetrom.