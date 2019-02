Burja povzroča preglavice v prometu. Foto: BoBo

Na nekaterih cestah na Primorskem zaradi burje, ki v sunkih dosega hitrost do 100 kilometrov na uro, velja zapora prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase osem ton. Drugih večjih nevšečnosti zaradi okrepljenega severovzhodnega vetra po Sloveniji za zdaj ni.

Zaradi vetra so morali gasilci dopoldne posredovati dvarkat. V Pivki je odnesel opečno kritino na cesto in parkirišče, v na Vrhniki pa je podrl zaščitno ograjo delovišča na cesto in pločnik.

Arsovi podatki o hitrosti vetra. Zelena je do 30 kilometrov na uro, vijoličasta in rdeča do 70 kilometrov na uro, odtenki rjave pa še več. Foto: Arso

Velika požarna ogroženost

Za danes in nedeljo je razglašena velika požarna ogroženost za širše območje Primorske, od ponedeljka pa bo opozorilo veljalo za celotno državo. V času velike požarne ogroženosti je prepovedano požiganje, odmetavanje gorečih predmetov in snovi, kurjenje in izvajanje ognjemetov. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v tem času izvajala poostren nadzor.

Manjši požari trave in podrasti se v zadnjih dneh sicer že vrstijo. Ob železniški progi v občini Borovnica sta npr. v petek zvečer na dveh ločenih lokacijah goreli suha trava in grmičevje na površini približno 30 kvadratnih metrov. Suha trava je ponoči gorela tudi v občini Kočevje in ob Rosni poti v Ljubljani, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Veter medtem moti tudi tiste, ki na belih strminah preživljajo počitniške dni. Smučišči Vogel in Kanin tako zaradi vetra danes celo ne obratujeta, vetrovno je prav tako na višjih delih smučišča Krvavec.