Najbolj vroče bo predvidoma od srede do petka, ko bodo po nižinah osrednje in zahodne Slovenije najvišje dnevne temperature okoli 35 stopinj Celzija, tudi noči ne bodo tako sveže, kot so bile zadnje dni, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Konec julija, ko je začetek vrhunca turistične sezone, bo zelo vroč. Turistični ponudniki si lahko manejo roke (na fotografiji Bol na Braču na Hrvaškem). Foto: BoBo

Zelo vroče bo tudi na Gorenjskem, medtem ko v vzhodni Sloveniji izrazite vročine ne pričakujemo, kajti tja bo občasno od vzhoda »pljusknil« malo manj vroč zrak. Tam bodo najvišje dnevne temperature okoli 32 ali 33 stopinj Celzija, so zapisali pri Arsu.

Četrtek naj bi bil najbolj vroč

Najbolj vroče po Evropi bo v Franciji in Španiji, kjer naj bi vročina trajala do vključno četrtka, temperatura pa se bo ponekod dvignila tudi nad 40 stopinj Celzija. Najbolj vroče naj bi bilo v četrtek. V Parizu naj bi takrat napovedali od 41 do 42 stopinj Celzija, možen je tudi nov vročinski rekord. V francoski prestolnici je bilo sicer najbolj vroče leta 1947, takrat so namerili 40,4 stopinje. Rekord na državni ravni je sicer padel 28. junija letos, ko so na jugu namerili 46 stopinj Celzija, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA). Vroče bo tudi v delih Belgije, Luksemburga in Nizozemske, nadpovprečno toplo pa bo tudi v Skandinaviji.

Na drugi strani celine, v vzhodni Evropi, bo vreme krojilo obsežno višinsko jedro hladnega zraka in tako bo daleč proti jugu, vse do severne Grčije in Turčije pritekal za ta čas razmeroma hladen zrak.

Nad severovzhodnim Atlantikom se proti jugu, skoraj do severozahodne Afrike spušča višinska dolina s hladnim zrakom, na njeni sprednji strani pa začenja proti zahodni Evropi pritekati zelo topel zrak iznad severne Afrike, ki bo postopoma preplavil tudi del srednje Evrope, so pojasnili na Arsu.

Konec tedna možne nevihte

Konec tedna naj bi vročina prehodno popustila, saj naj bi se, po najverjetnejšem scenariju, višinska dolina od zahoda približala Alpam, hkrati pa naj bi bil višinski proces, ki bo nad vzhodno Evropo, najbližje našim krajem. Verjetno bo ozračje nestabilno, nastajale bodo nevihte, vročina pa naj bi se vrnila že v začetku novega tedna, še navaja Arso.