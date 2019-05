Z vsakoletno akcijo želi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zavarovati populacijo lisic v slovenskih gozdovih in preprečiti širjenje stekline. Lisice namreč predstavljajo rezervoar stekline.

Peroralno cepljenje izvajajo dvakrat letno: spomladi (maja in junija) in jeseni (oktobra in novembra). Vsakič položijo okoli 380.000 vab, in sicer med 22 in 26 na kvadratni kilometer.

Vaba za lisice, odlagali jo bodo z letali z višine 300 metrov. Foto: BoBo

Če vaba pade na vaše dvorišče, jo primite z vrečko

Uprava ob tem opozarja, naj se ljudje nastavljenih vab za lisice ne dotikajo. Če jo najdejo na svojem dvorišču ali vrtu, naj jo primejo z vrečko in odvržejo v najbližji grm ali odnesejo na najbližjo veterinarsko postajo. V tem času je prepovedano prosto gibanje psov na javnih mestih.

Če vsebina vabe pride v stik s sluznico ali svežo rano, je treba to mesto dobro sprati in umiti z milom ter obiskati zdravnika. Stik z vabo se namreč obravnava kot ugriz stekle živali.

Vabe nastavljajo že 30 let

Slovenija je cepljenje lisic začela leta 1988. Takrat je bilo na leto ugotovljenih 1.067 primerov stekline, nato pa je po navedbah uprave število pojavov bolezni drastično upadlo.

Za steklino vsako leto na svetu umre 55.000 ljudi, večinoma otrok, in sicer predvsem v Aziji in Afriki. Največkrat gre pri tem za posledico ugriza steklega psa.