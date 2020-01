Pretekli december v Evropi je bil kar za 3,2 stopinje toplejši od povprečja 1981‒2001. Foto: Reuters

Povprečna globalna temperatura je bila lani 0,6 stopinje Celzija nad povprečjem v obdobju 1981‒2010. Glede na predindustrijsko dobo se je v zadnjih petih letih Zemlja segrela za od 1,1 do 1,2 stopinje Celzija.

Pet najbolj vročih let v zgodovini se je medtem zvrstilo v zadnjih petih letih, obdobje od 2010 do 2019 pa je bilo najbolj vroče desetletje od začetka meritev, so nadaljevali znanstveniki iz projekta Copernicus C3S.

Decembra v Evropi topleje za 3,2 stopinje

V Evropi je bilo lani medtem najbolj vroče doslej. "Leto 2019 je bilo še eno izredno toplo leto, pravzaprav globalno gledano drugo najtoplejše v zgodovini naših meritev. V številnih posamičnih mesecih so padli rekordi," je dejal vodja programa Carlo Buontempo.

Sam december 2019 je bil za 0,7 stopinje Celzija toplejši od decembrskega povprečja 1981-2001. V Evropi je bil medtem res pravi veseli december, saj je bil kar za 3,2 stopinje Celzija toplejši od decembrskega povprečja 1981-2001 v Evropi in tako tudi najtoplejši december v zgodovini merjenj.