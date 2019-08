Vsaj 30 parov lastovk je gnezda izgubilo v Podčetrtku, na Polzeli pa je bilo odstranjenih 16 gnezd, so sporočili z DOPPS-a. Foto: Dare Fekonja, DOPPS

V Podčetrtku so gnezda odstranili na bazenskem kompleksu Term Olimia, na Polzeli pa pri trgovini Tuš, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v društvu.

Kot so sporočili iz Tuša, na objektu na Polzeli niso odstranjevali gnezd, dopuščajo pa možnost, da je katero izmed gnezd ob nedavnih ujmah, ki so bile v teh krajih pogoste, odpadlo samo oz. je to delo neznanega objestneža. "Mestna lastovka je zavarovana živalska vrsta, zato se dobro zavedamo, kakšno odgovornost prinaša sobivanje z njo v urbanem okolju oz. na poslovnih objektih. Tako smo npr. na našem centralnem skladišču v Celju uredili posebne police za gnezdenje ptic in veseli bi bili, če bi bilo takšnih primerov v Sloveniji še več," so dodali.

"V Termah Olimia že vrsto let lastovke mirno bivajo in še nikoli nismo in tudi ne bomo ubili nobene ptice, saj pri nas spodbujamo gnezdenje ptic in skrbimo za živalski svet," pa so se na informacijo društva odzvali v tem zdravilišču in poudarili, da bivajo v simbiozi z lastovkami.

Po nasvetu inšpekcijskih služb ne dovolijo oblikovanja gnezd nad bazeni, saj odpadki iz gnezda padajo v kopalno vodo, s čimer jo onesnažujejo in predstavljajo možnost okužbe.

Terme Olimia: Polnih gnezd nismo odstranjevali

Vendar pa gnezd, ki so polna, niso še nikoli odstranili in jih tudi ne bodo. "Nikoli niso bila odstranjena gnezda z mladiči, kaj šele, da bi mladičke ubijali," so še zagotovili.

Društvo je v poročilu o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za lani ocenilo, da je letno v Sloveniji uničenih od 50 do 200 gnezd mestnih lastovk v času gnezdilne sezone. "Glede na število zabeleženih primerov je zelo jasno, da smo številko močno podcenili," so dodali.

Mestna lastovka je zavarovana živalska vrsta, po uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah je te živali prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Prav tako je prepovedano zavestno odstranjevanje, sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur nujno potrebnih za razmnoževanje – to so npr. gnezda.

"Uničena gnezda mestnih lastovk niso le protizakonito dejanje, so tudi izkaz pomanjkanja vsakega sočutja do živih bitij," so med drugim še zapisali v društvu.