Medvedka, za katero je bilo izdano dovoljenje za odstrel, ima dva mladiča. Foto: BoBo

Marko Jonozovič z Zavoda za gozdove Slovenije, ki je tudi vodja intervencijske skupine, je za Radio Slovenija sicer zanikal navedbe nekaterih medijev, da naj bi se medvedka, ki je preteklo soboto na območju Vrha nad Želimljami napadla in poškodovala 80-letnico, tokrat pojavila v čebelnjaku sosednje hiše od tiste, v kateri prebiva napadena gospa.

Podatkov o vrnitvi medvedke na omenjeno območje Jonozovič nima. Je pa glede podaljšanja odločbe, ki lovcem dovoljuje odstrel medvedke in obeh mladičev, ki poteče danes, povedal: "Po pregledu terena in pojavnosti medvedke za zdaj ni potrebe, da bi podaljševali dovoljenje. Bomo preučili z odgovornimi, kaj narediti, ampak se verjetno ne bomo odločili za podaljšanje."

Interventni zakon ščiti medvedko, ne pa mladiče

Ob tem je Jonozovič še poudaril, da zdaj obstaja tudi drugačna pravna podlaga za odstrel medvedke, "saj je od sobote začel veljati interventni zakon".

Po besedah starešine Lovske družine Škofljica Mitje Spindlerja medvedke ne smejo odstreliti, saj ima po oceni skupine za odstrel letošnje mladičke, lahko pa odstrelijo mladičke. Spindler je za STA povedal, da mladički ne predstavljajo nevarnosti in da ni razloga, da bi jih odstrelili.

Od polnoči medvedke torej ne bodo več lovili, območje pa bodo člani Lovske družine Škofljica še naprej opazovali in nadzorovali.

Aktivisti širijo svoje intervencije

Aktivisti, ki so poskušali s hrupom pregnati medvedko z naseljenega območja, so v soboto še bili na tem območju. Po predvidevanjih Spindlerja pa se bodo od tam umaknili po odločitvi, da odločbe za odstrel ne podaljšajo. "Kolikor mi je znano, pa imajo namen svoje aktivnosti nadaljevati širše, torej za preprečitev odstrela 200 medvedov in 11 volkov, ki jih predvideva interventni zakon," je še dodal.