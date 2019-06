V Cordobi je bilo v soboto 43 stopinj Celzija. Foto: EPA

Na jugu Francije, kjer so v petek namerili rekordnih 45,9 stopinje Celzija, so izbruhnili številni požari, ki so do zdaj uničili že več kot 550 hektarjev površin in pogoltnili več domov ter vozil.

V soboto je v regiji Ariege na jugozahodu Francije umrl 53-letni kolesar, udeleženec kolesarske tekme. Po besedah tamkajšnjega tožilca se je pod vznožjem Pirenejev zgrudil, potem ko mu je bilo slabo. Policija še preiskuje natančen vzrok smrti. Kolesarsko tekmo so, potem ko je postalo slabo več udeležencem, prekinili. Še en kolesar je umrl v regiji Vaucluse. O treh žrtvah vročine poročajo iz Italije, še dva človeka sta umrla v Španiji.

V 25 od 90 departmajev so sprejeli omejitve o uporabi vode v kmetijstvu, kar bi lahko imelo posledice na nekatere poljščine (koruza), ki jih morajo sicer zalivati. Vročinski val pušča posledice tudi v vinogradih.

V Španiji je vremenski alarm razglašen v 40 od 50 regij, sedem med njimi je visoko ogroženih, Reuters navaja špansko meteorološko agencijo. V Gironi na severovzhodu so v petek namerili 43,9 stopinje Celzija, kar je rekord za to katalonsko mesto. Večino požarov, ki so izbruhnili v preteklih dneh, so konec tedna ukrotili, gasilci pa se še naprej bojujejo s požarom, ki divja v osrednjih provincah Toledu in Madridu. Od petka je v ognjenih zubljih zgorelo območje, veliko 20 kvadratnih kilometrov. Danes so se temperature malce znižale, a še naprej ostajajo nad 40 stopinjami Celzija.

Hlajenje v eni izmed fontan v Cordobi. Foto: Reuters

"Na moji glavi bi lahko ocvrli jajce"

Z vročino se spopadajo tudi v Nemčiji. Vremenoslovci za nekatera območja za danes napovedujejo temperature do 39 stopinj Celzija. Rekord je 40,3 stopinje Celzija. Kljub visokim temperaturam se je v Frankfurtu okoli 3.000 tekmovalcev udeležilo vzdržljivostne preizkušnje IronMan. Vodilna med ženskami, Američanka Sarah True, se je kilometer pred ciljem 42-kilometrske maratonske preizkušnje (potem ko je že preplavala 3,8 kilometra in prekolesarila 185 kilometrov), zgrudila. "Občutek je bil, kot bi tekmovali proti globalnemu segrevanju – na moji glavi bi lahko ocvrli jajce," je dejal drugouvrščeni Sebastian Kienle.

Svetovna meteorološka organizacija je ta teden sporočila, da bo letošnje leto med najbolj vročimi v zgodovini.

Papež Frančišek je med nedeljsko mašo molil za vse, ki jih je vročina najbolj prizadela, bolne, starejše, gradbene delavce in tiste, ki delajo na prostem. "Naj ne bo nihče pozabljen ali izkoriščan," je dejal.