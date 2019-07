Foto: Reuters

Čeprav je najvišje temperature po napovedih vremenoslovcev pričakovati v prihodnjih dneh, so v Bordeauxu na jugozahodu države že danes izmerili rekordnih 41,2 stopinje Celzija. Dozdajšnji temperaturni rekord za to mesto je bil 40,7 stopinje Celzija, kolikor so izmerili leta 2003.

Vroče je tudi drugod po Franciji. V Parizu so se številni turisti hladili kar v vodnjakih.



Še težje je kolesarjem na dirki po Franciji, kjer so namestili dodatne postaje za vodo in kopeli za noge z ledom, da bi tako preprečili dehidracijo tekmovalcev.



Francoska energetska družba EDF je medtem sporočila, da bo v jedrski elektrarni Golftech na jugu države začasno ustavila dva jedrska reaktorja. Prvega naj bi ustavili drevi, drugega v sredo, oba pa bodo predvidoma znova zagnali 30. julija.



Foto: Reuters

Četrtek - dan rekordov?



Najhujša vročina naj bi Francijo in nekatere druge države v Zahodni Evropi zajela v prihodnjih dneh. Nov vročinski val bo po napovedih vremenoslovcev prizadel severno Francijo ter dele Belgije, Luksemburga in Nizozemske. Po napovedih francoskega vremenoslovca Francoisa Jobarda bi se lahko v teh delih živo srebro prvič povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija; četrtek pa bi lahko bil "zgodovinsko vroč dan".

V Parizu za ta dan napovedujejo do 42 stopinj Celzija in obstaja možnost, da bi dosegli nov vročinski rekord. Najvišja temperatura zraka, ki so jo doslej namerili v francoski prestolnici je 40,4 stopinje Celzija iz leta 1947. Odkar od leta 1873 beležijo temperature, so edino takrat v Parizu namerili več kot 40 stopinj.



Francijo je letos en vročinski val zajel že konec junija. 28. junija so v kraju Verargues na jugu države zabeležili 46 stopinj Celzija, kar je bila najvišja doslej izmerjena temperatura ozračja v državi.



Nadpovprečno vroče je tudi v Veliki Britaniji, kjer bi v četrtek temperature lahko presegle 38,5 stopinje Celzija. Na Nizozemskem je vlada medtem aktivirala "nacionalni vročinski načrt" ter izdala opozorila za bolnišnice, domove za ostarele in ljudi s prekomerno težo, še navaja AFP.