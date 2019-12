Znamenita opera v Sydneyju je zavita v dim in smog. Foto: AP

Najhujše so razmere v zveznih državah Viktorija in Novi Južni Wales, kjer bi lahko od srede do petka padli tudi vročinski rekordi. Napoved za mesti Oodnadatta in Port Augusta predvideva 48 stopinj Celzija, v Sydneyju je za soboto napovedanih 45 stopinj.

V Novem Južnem Walesu velja popolna prepoved kurjenja, gasilci pa se še naprej borijo z "megapožarom" v narodnem parku Wollemi, v katerega se je združilo okoli sto manjših požarov. Razmere še dodatno otežujejo suha tla, zaradi katerih bi se ogenj lahko še razširil. "Ljudje naj si ne delajo utvar - požarov ne bomo mogli pogasiti, dokler se ob koncu tedna vremenske razmere ne spremenijo. Prebivalci območij, ki jim ognjeni zbulji najbolj grozijo, naj se pripravijo na najhujše," je dejal vodja gasilcev Rob Rogers.

12-letnik z vozilom pobegnil požaru 12-letni deček iz okolice Pertha v Avstraliji je bil v nedeljo, ko je požar dosegel njihovo podeželsko hišo, sam doma. Oče in brat sta se namreč borila z bližnjim požarom. Deček se je rešil tako, da je vzel ključe bratovega tovornjaka, na sovoznikov sedež posedel še psa in se odpeljal na varno. Njegov oče je dejal, da se je Lucas naučil voziti že pri sedmih letih. "Za vsak slučaj, prav zaradi takšnih dogodkov," je pojasnil oče Ivan Sturrock in dodal: "Zelo sem ponosen nanj, naredil je vse točno tako, kot sem ga učil."

Vzhod Avstralije se vsako leto bori s požari, a letos so še posebej obsežni. Foto: AP

Širše območje Sydneya, na katerem živi pet milijonov ljudi, bo prekrito s smogom in pepelom, zato zdravniki opozarjajo, da so trenutne razmere zelo slabe za zdravje domačinov. Poleg tega se je gasilcem ponesrečila akcija gašenja enega izmed požarov na vzhodu države - del površine so skušali nadzorovano požgati, a so se ognjeni zublji razplamteli in povzročili še hujši požar.

Požari so do zdaj vzeli šest življenj, zgorelo je več kot 680 domov in več kot 1,2 milijona hektarjev gozda. Večina požarov divja ob vzhodni obali Avstralije, nekaj pa jih je izbruhnilo tudi drugod, zato gasilci delajo s polno močjo.