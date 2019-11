Znanstveniki in nekdanji poveljniki gasilcev so požare, ki divjajo v Avstraliji, povezali s podnebnimi spremembami, kar premier zanika. Foto: Reuters

Kot je poudaril, Avstralija izpolnjuje svoje obveznosti, kar zadeva odziv na podnebne spremembe. "Namigi, da Avstralija, ki proizvede 1,3 odstotka globalnih toplogrednih plinov, neposredno vpliva na požare tu ali drugje po svetu, ne ustrezajo znanstvenim dokazom," je dejal za radio ABC.

Morrison sicer v zadnjih tednih, ko se Avstralija spopada z ognjem, ni želel odgovarjati na vprašanja o povezanosti požarov in podnebnih sprememb. So pa povezavo med vse pogostejšimi in vse obsežnejšimi gozdnimi požari ter podnebnimi spremembami v zadnjem času pogosto omenjali tako znanstveniki kot nekdanji poveljniki gasilcev in prebivalci, ki so jih požari prizadeli.

Nevarna raven dima v Sydneyju

Sydney se medtem duši v gostem dimu, ki že tretji dan zapored dosega nevarno raven.

Oblasti otrokom in ljudem s težavami z dihali svetujejo, naj se ne zadržujejo na prostem.

Vidljivost v največjem avstralskem mestu je zelo slaba. Vremenoslovci napovedujejo, da bo gost dim zaradi požarov nad Sydneyjem vztrajal še nekaj dni.

Zaradi hude suše in visokih temperatur so v tem avstralskem mestu omejili tudi uporabo vode, saj njena raven v vodnih zajetjih upada hitreje, kot so pričakovali strokovnjaki. Tako v Sydneyju ni več dovoljeno zalivati vrtov s cevjo ali prati avtomobilov.

Po vsem vzhodu in jugu Avstralije so oblasti danes izdale opozorilo zaradi nevarnosti požarov.



V zvezni državi Novi Južni Wales trenutno divja okoli 50 požarov, v sosednjem Queenslandu jih je izpod nadzora ušlo 67.

V Južni Avstraliji je bilo v požarih na polotoku Yorke poškodovanih 33 ljudi, v okolici mesta Adelaide so morali domove zapustiti številni prebivalci. Na severu zvezne države Viktorija je zaradi visokih temperatur izbruhnilo več požarov, v Melbournu pa danes pričakujejo 39 stopinj Celzija, kar bi bil v tem mestu rekord za november.

Od začetka sezone požarov konec oktobra je v požarih umrlo šest ljudi, uničenih ali močno poškodovanih je skoraj 600 domov. Letos se je sezona požarov začela več kot mesec prej kot običajno.