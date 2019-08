Prihod v New York. Foto: Reuters

Greta se je na pot iz Evrope v ZDA odpravila z jadrnico, saj zaradi višjega ogljičnega odtisa nasprotuje letenju. Na pot od Plymoutha do Coney Islanda jo je zato ponesla jadrnica Malizia II s pogonom na sončne celice in podvodne turbine.

Navdušenci so pričakali aktivistko. Foto: Reuters

Ko je pred dvema tednoma zapustila Združeno kraljestvo, je za BBC dejala, da potovanje z ladjo pošilja signal, da je "podnebna kriza resnična stvar". Zasedba je v New York prijadrala z zamudo, saj so 4.800 kilometrov dolgo pot podaljšale razmere na morju.

Greta je pot opravila v spremstvu očeta, kapitana Borisa Hermanna, člana monaške kraljeve družine Pierra Casiraghija in švedskega dokumentarnega režiserja Nathana Grossmana. Na jadrnici niso imeli prhe ali stranišč, jedli pa so zamrznjeno in posušeno hrano, poroča Reuters.

23. septembra se bo Greta Thunberg udeležila podnebnega vrha Združenih narodov v New Yorku, decembra pa okoljske konference v Čilu.