Mladi zahtevajo konkretne politike. Foto: BoBo

Mladi so se na ulico vrnili po 15. marcu, ko je po vsem svetu, tudi pri nas, potekala globalna protestna akcija. V Sloveniji so takrat podnebni štrajki potekali v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Ravnah na Koroškem, Ormožu, Slovenskih Konjicah in Kamniku. Najbolj množičen je bil shod v Ljubljani, ki se ga je po oceni organizatorjev udeležilo okoli 9.000 ljudi.

"Politiki so nas takrat sicer sprejeli, a se na koncu ni nič bistveno spremenilo," je razloge za nov protest, ki je pritegnil okoli 50 udeležencev, v izjavi za novinarje predstavil Saša Kralj. "Naše zahteve ostajajo enake."

Med drugim mladi zahtevajo konkretnejše politike, več odločnosti, od odločevalcev pa pričakujejo, da bodo prevzeli odgovornost. Ob tem moramo že v osnovi premisliti sam sistem, je menil Kralj. "Trenutno se razvitost in naprednost družbe merita predvsem prek kazalnika gospodarske rasti. To je treba odmisliti in vpeljati nove koncepte in dojemanja, kot je denimo koncept odrasti," je pojasnil. Ta koncept v presojanje razvitosti družbe vključuje dejavnike, kot sta čistost zraka in moč socialne države.

Mladi bodo protestirali vsak petek

Mladi bodo odslej sicer v Ljubljani protestirali vsak petek, je še napovedal Kralj. Proteste pa dopolnjujejo z različnimi izobraževalnimi in drugimi dejavnostmi, kot so denimo bralni krožek in predavanja strokovnjakov po Sloveniji.

Drugi val protestov mladih za podnebno ukrepanje naj bi danes sicer zajel skoraj 1.300 mest v 100 državah. 15. marca se je v več kot 130 državah zbralo na stotisoče ljudi. Proteste je spodbudila mlada švedska protestnica Greta Thunberg, ki je na družbenem omrežju Twitter tokrat zapisala, da so "vsi dobrodošli". Thunbergova je s protesti pred švedskim parlamentom začela avgusta lani, s svojim početjem pa je navdihnila številne mlade po vsem svetu, ki so sledili njenemu zgledu.