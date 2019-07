Kmetijska ministrica Foto: BoBo

Pivčeva je po sestanku v izjavi za medije dejala, da so na Blokah zaradi zelo povečanega števila napadov volkov na živali razmere postale izredne. Danes je zato želela preveriti, kakšne težave imajo kljub nedavno sprejetemu interventnemu zakonu o odstrelu medvedov in volkov. "Od sprejetja pa je vendarle minilo tako malo časa, da do odstrela volkov pravzaprav tu še ni prišlo," je dejala Pivčeva, ki bo med drugim ponoči s kmeti opravila tudi pohod po eni od tukajšnjih kmetij.

Na Blokah so od uveljavitve zakona doslej iz narave odvzeli dva medveda, medtem ko do odstrela volkov še ni prišlo. "Zato smo poslušali predvsem to, kaj pesti kmete in lovske družine, tudi glede vprašanja preventivnih ukrepov, ki jih lahko uporabijo za zaščito pred napadi. Povedali so nam tudi, da vsa območja niso primerna za takšne preventivne ukrepe, ki jih lahko subvencionira ministrstvo. Hkrati pa so povedali, da se tudi ob uporabi ukrepov, kot so ograje, napadi nadaljujejo," je dejala ministrica.

"Interventni zakon je bil nuja, ne želja"

Pri tem je imela za kmete tudi spodbudno novico, da so v Bruslju soglašali z njihovim predlogom za zvišanjem deleža sofinanciranja zaščitnih ukrepov. "Strinjali so se in sporočili, da je ta delež lahko do 90-odstoten," je pojasnila. Gre za sofinanciranje ukrepa postavljanja zaščitnih ograj in pridobivanja pastirskih psov.

Tako medvedje kot volkovi zadnje čase hodijo iz gozdov v naselja, sobivanje z ljudmi pa je po njenih ocenah oteženo. Razmerje je zato, kot je dodala, treba znova vzpostaviti v normalno. "Menim, da smo zanemarili mnenje stroke in šli na nivo ulice, posledica pa je to, kar vidimo tu," je ocenila. Interventni zakon je bil, kot je dodala, predvsem nuja, in ne želja.

Kmetje ne razumejo zakaj so se volkovi približali

Pivčeva bo obiskala tudi kmetijo Jureta Ponikvarja, ki se na Blokah ukvarja z ekološkim kmetijstvom. Ponikvar je dejal, da se sooča z velikimi težavami zaradi napadov volkov na živali. "Volk se je toliko razširil, da je prišel v urbana naselja in zaščitene pašnike. Že 30 let pasemo 365 dni na leto zunaj in do letos z volkom ni bilo težav, medtem ko smo pašnike uspeli nekoliko zavarovati pred napadi medvedov," je pojasnil.

Kmetom po njegovih besedah ni jasno, zakaj so se volkovi tako zelo približali urbanim območjem in kmetijam. Sam je letos doživel že dva napada na ovce, dva dni zapored, v katerih je izgubil več ovc. Nato so napadli še konje, ki jih je preselil v središče Nove vasi, saj je mislil, da bodo tam varni. Država sicer ima po njegovem mnenju vzvode, s katerimi bi lahko pomagala kmetom, predvsem z odstrelom volkov, vendar pa bi morali vložiti več naporov v to, da bi jih tudi dejansko našli.

Tone Smrekar iz postojnske območne službe Zavoda za gozdove Slovenije, ki je pristojen za območje Blok, pa je pojasnil, da so se konfliktni primeri zaradi volkov v celotni območni službi samo do julija povečali za 2,5-krat glede na celotno lansko leto. "To pomeni, da se je nekaj zgodilo v naravi in populaciji zavarovanih vrst," je dejal.

Povečanje je še večje, če upošteva samo primere na Blokah. Medtem ko je konfliktov zaradi medveda približno enako, pa se je pri volkovih škoda do sredine julija glede na celotno lansko leto povečala za skoraj desetkrat. Če so lani zabeležili tri napade volkov, so jih letos že 23. Na Zavodu za gozdove se po njegovih besedah zavedajo resnosti nastalih razmer, kar so danes tudi zagotovili kmetom.