Foto: EPA

Po opozorilu agencije za okolje je v zgodnjih večernih urah v vzhodni polovici države še povečana verjetnost za krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih enot. V neurju je meteorna voda zalivala prostore stanovanjskih objektov, garažno hišo, dvorišče stanovanjskega objekta in več odsekov cest. Močan veter, ki je spremljal neurje, pa je podrl drog elektroenergetskega voda in odkril streho gospodarskega objekta.

Ob močnejšem deževju in vetru je v občini Maribor voda zalila dvorišče stanovanjske hiše, garažno hišo in cesto. Veter pa je podrl drevo na stanovanjsko hišo. Posredovali so mariborski poklicni gasilci in pekrski prostovoljni gasilci, ki so očistili odvodne jaške ter odstranili drevo s strehe stanovanjske hiše.

Zaradi močnega neurja je na območju občine Ribnica na Pohorju meteorna voda ogrožala stanovanjske objekte, na lokalne ceste se je sprožilo več manjših plazov. Prostovoljni gasilci Ribnica - Josipdol so z lokalnih cest odstranili nanose zemljine in mulja. Cesta proti Greglovemu grabnu zaradi poškodovanega mostu ni dostopna, cesta po Slivniškem grabnu je deloma prevozna, poroča uprava.

V občini Metlika je veter razkril streho na gasilskem domu v kraju Gradac, na ceste je padlo več dreves, gasilci in dežurni delavci cestnega podjetja odstranjujejo posledice neurja. V občini Črnomelj v okolici Dragatuša in Brdarcev gasilci odstranjujejo podrta drevesa in pokrivajo strehe na treh objektih, še poroča uprava.

Ponoči se bo ozračje umirilo. Jutro bo delno do pretežno jasno. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do okoli 22 stopinj Celzija. Čez dan bo večinoma sončno, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Predvsem v gorskem svetu lahko nastane kakšna nevihta. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo sončno in vroče. V Vipavski dolini bo še pihala šibka burja.

Nad zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, vremenska fronta pa se prek Alp pomika proti vzhodu. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: popoldne bo povečini sončno, mogoče bodo nevihte, ki bodo verjetnejše v krajih zahodno in severno od nas. V ponedeljek bo sončno, v Alpah lahko popoldne še nastane kakšna nevihta.