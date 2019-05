Na protestu domiselnih transparentov ni manjkalo. Foto: BoBo

V Civilni iniciativi narava Slovenskih goric so prepričani, da obrat ne izpolnjuje pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenje, saj ta zahteva tudi "odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se konča s komunalno čistilno napravo Lenart".

Čistilne naprave pri Lenartu namreč ni oziroma ne deluje, odpadne vode pa se iz kanalizacijskega voda odvajajo neposredno v potok Velka. Gradnja čistine naprave je sicer predvidena letos, financirana pa bo tudi z državnimi in kohezijskimi sredstvi, pravijo protestniki ter zato od ministrstva za okolje in prostor ter občine Lenart zahtevajo pojasnilo, zakaj se njena gradnja še ni začela, kdo je za zastoj odgovoren ter ali je sploh realna za letos.

Od agencije za okolje in inšpektorata za okolje in prostor ter inšpektorata za javno upravo zahtevajo, naj preverijo, zakaj uradniki niso preverjali dejanskega stanja pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Zaskrbljeni so tudi, ker je podjetje Salomon z dovoljenjem pridobilo pravico vgradnje treh naprav, katerih skupna zmogljivost je okoli 690 ton, kar je nekajkrat več, kot je to dopuščalo prejšnje dovoljenje na istem mestu in na enako velikih površinah. Naprave pa so, tako protestniki, po uredbi uvrščene v kategorijo naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Civilna iniciativa vztraja pri zaprtju sortirnice odpadkov. Foto: BoBo

Pritisk na župana in občinski svet

Zahtevo so naslovili tudi na župana in občinski svet, češ da naj takoj spremenijo prostorske akte tako, da kakršnakoli dejavnost sortiranja, predelave in obdelave odpadkov na tem območju ne bo možna. Na protestu se je zbralo čez 100 ljudi, od pristojnih pa pričakujejo odgovore in takojšnje ukrepanje.

Protest se je odvil pred obratom Salomon v Lenartu. Foto: BoBo

Protesta se je udeležil tudi lenarški župan Janez Kramberger in za STA pojasnil, da imajo za gradnjo nove čistilne naprave vso dokumentacijo in denar, nimajo pa sklepa vlade o gradnji.

Protestnike podpira, ker imamo po njegovem pravico živeti v zdravem okolje, dolžnost lokalne skupnosti in vlade pa je, da to zagotovi. "Te dileme z okoljevarstvenim dovoljenjem moramo razčistiti in tu potrebujemo sodelovanje ministrstva," je dodal.

Občina je od zahtevanih pojasnil o obratu sicer dobila nekaj odgovorov, predvsem zapisnikov, vendar pa v njih večinoma piše, da je vse v redu, še pravi Kramberger. Po njegovem okoljevarstveno dovoljenje takšne postopke očitno omogoča, zato tudi občina zahteva pregled dovoljenja in preverbo, ali je obrat, takšen kot je, na tem mestu primeren.

Aprila dvakrat zagorelo

V sortirnici nenevarnih odpadkov podjetja Salomon v Lenartu je konec aprila dvakrat zagorelo, v družbi so prepričani, da je bil drugi požar podtaknjen. Inšpektorica državnega inšpektorata za okolje in prostor je prejšnji teden podjetju izdala dovoljenje, da v omejenem obsegu znova zažene delovanje obrata, kar je okoliške prebivalce dodatno razburilo.

Prav danes je sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje objavil, da na podlagi analize vzorca solate z vrta v kraju in vzorec mivke iz tamkajšnjega peskovnika po omenjenem požaru ni zaznal onesnaženja, ki bi lahko predstavljalo tveganje za zdravje.